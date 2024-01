Hellblade 2 : deux annonces qui font déjà polémique, le format et la durée de vier

Outre le gameplay d'Indiana Jones et le Cercle des Anciens, l'autre temps fort du Xbox Developer_Direct du 18 janvier 2024 fut la nouvelle vidéo consacrée à Hellblade 2 : Senua’s Saga. De quoi en apprendre davantage sur cette production pendant plus de 8 minutes où l'on a pu voir des nouvelles images du jeu, mais aussi quelques moments behind the scene. Mais c'est en parallèle de l'événement que les éléments les plus intéressants ont émergé. Dans un message posté sur le site officiel Xbox Wire, Dom Matthews, qui occupe le poste de directeur du studio Ninja Theory, a déclaré que Hellblade 2 ne bénéficiera d'aucune version physique, mais qu'en contre-partie, le jeu sera vendu au prix de 50$ (sans doute 50€ chez nous). Une approche qui rappelle évidemment la philosophie de Remedy Entertainment avec Alan Wake 2, mais ce dernier avait été financé par Epic Games, ce qui expliquait peut-être cela. Pour la prochaine exclu de Microsoft, c'est l'incompréhension totale chez les joueurs, que certains vivent ça comme une trahison. Pas de physique = pas d'achat peut-on lire sur les réseaux sociaux, où une partie des joueurs souhaitent boycotté cette politique de la non commercialisation du jeu en version boîte.









Mais il y a un autre élément qui a rajouté de l'huile sur le feu, à savoir la durée de vie du prochain Hellblade 2. En effet, Dom Matthews a également précisé qu'en termes de durée de vie, Hellblade 2 aura un temps de jeu similaire au premier épisode, ce qui équivaut en moyenne à 8h de jeu selon le site How Long to Beat. De de notre côté, on se rappelle avoir terminé l'aventure en un peu plus ed 6h30 à l'époque en 2017. A l'image du premier Hellblade, sa suite sera donc une expérience immersive, aussi bien visuelle que sonore, et le jeu sera sans doute extrêmement scripté, avec un soin apporté dans la mise en scène. Bien sûr, de nombreux joueurs ont été scandalisés par une durée aussi courte, d'autant que cela fait déjà 5 ans que ce Hellblade 2 a été annoncé. Dans tous les cas, la date de sortie est désormais connue, et c'est le 21 mai 2024 que le titre sera lâché dans la nature.