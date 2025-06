Clair Obscur Expedition 33 : "Je me sens comme une grosse fraude" avoue Charlie Cox (Gustave, Daredevil)

Clair Obscur Expedition 33 s’impose comme l’une des plus belles surprises jeu vidéo de 2025, et avec ses 3,3 millions d’exemplaires écoulés en à peine plus d’un mois, le premier jeu du studio montpelliérain Sandfall Interactive s’est non seulement frayé un chemin entre les mastodontes de l’industrie, mais a également réussi à mobiliser un casting vocal cinq étoiles pour sa version anglaise. Parmi eux : Charlie Cox, la voix de Gustave, dont la performance a marqué les joueurs, à tel point que l’acteur se retrouve, bien malgré lui, érigé au rang d’artisan du succès. Sauf que lui-même ne partage pas tout à fait ce sentiment, qui se sent comme "un gros imposteur" pour reprendre ses termes.









Invité au Washington State Summer Con 2025, Charlie Cox n’a pas tenté de capitaliser sur l’effervescence entourant Clair Obscur Expedition 33., bien au contraire. Face à un public conquis, il a confié le peu de temps réellement passé sur le projet. "Je suis resté quatre heures dans un studio, environ", soit le temps d'enregistrer toutes ses voix ; c'est effectivement très rapide... Cette déclaration, captée par le compte de fans @charliefansite a fait l’effet d’un petit électrochoc. Car si Charlie Cox - qu'on connaît bien pour endosser le rôle de Daredevil chez Marvel Studios - est aujourd’hui associé à l’univers du jeu vidéo via ce rôle, il ne se considère pas comme un contributeur majeur.





« Les gens n’arrêtent pas de me féliciter, et je me sens comme une grosse fraude. Mais je suis ravi pour l’entreprise et je me réjouis que le jeu ait bien marché. »





Pas de fausse modestie ici, mais une lucidité désarmante, d'autant que Charlie Cox avoue ne pas être un gamer, de ne pas avoir joué au jeu, et reconnaît ne pas avoir pleinement conscience de l’impact de son personnage dans l’expérience finale. À l’heure où tant de figures publiques cherchent à maximiser leur exposition, ce recul est d’autant plus notable qu’il renforce, paradoxalement, la sincérité de sa contribution. Dans un jeu comme Clair Obscur Expedition 33, qui accorde une place centrale à l’écriture et à l’intonation des dialogues, la voix a un poids considérable. Même si son temps d’enregistrement a été bref, Charlie Cox a prêté à Gustave une présence, une texture, une âme. Un rôle peut être court, mais charismatique.