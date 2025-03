Clair Obscur Expedition 33 : présentation de Maëlle, la soeur adoptive de Gustave, une pro de l'escrime

Clair Obscur Expedition 33. Le jeu a en effet été montré lors du showcase Future Games Show et depuis que la presse est tombée en émoi devant ce J-RPG à la française, les développeursde Sandfall Interactive peuvent enfin être plus confiant. Très charmante et très habile aussi, Maëlle a été façonnée comme une spécialiste de l'escrime. Ses "En garde", même en langue anglaise, nous permettent d'apprécier son côté frenchy, d'autant que le trailer nous la montre avec une belle marinière. Ses attaques lors de notre preview hands-on l'avaient placé parmi les personnages les plus intéressants à jouer et on imagine que son statut de soeur adoptive du héros Gustave fera d'elle un protagoniste de haut rang dans cette aventure spéciale.



La sortie de Clair Obscur Expedition 33 est attendue pour le 24 avril 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.











Après Gustave la semaine dernière, c'est au tour de Maëlle d'avoir son quart d'heure de gloire dans cette nouvelle vidéo dédiée à