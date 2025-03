Clair Obscur Expedition 33 : un trailer centré sur Gustave, ce Robert Pattinson avec moustache et cheveux frisés

Clair Obscur Expedition 33 et conster l'énorme potentiel du jeu et le savoir-faire du studio Sandfall Interactive, il est temps pour les développeurs de reprendre la campagne promotionnelle. Il est d'ailleurs question de mettre l'accent sur les différents protagonistes du jeu, et forcément c'est avec Gustave qu'on démarre les présentations. Il est le personnage central de cette histoire, celui qui embarque dans cette épopée qui a pour but d'arrêter cette Peintresse, capable d'éradiquer des générations entières de personnes d'un simple coup de pinceau et selon le chiffre qu'elle aura désigné ; chiffre qui correspond à l'âge d'une personne. En partant pour cette expédition de la mort, il va embarquer plusieurs personnes avec lui, notamment Lune et Maelle qui disposent de leur personnalité, de leur talents et de leurs pouvoirs bien évidemment.









Quant à Gustave, il est assez évident que les développeurs se sont inspirés du faciès de Robert Pattison (avec son aval d'ailleurs ?), cheveux frisés et moustache en supplément, tandis que pour le doublage vocal, c'est l'acteur Charlie Cox (Daredevil) qui s'en est chargé pour la version anglaise. Concernant la VF, c'est Alexandre Gillet (Sonic ou bien encore Henry de Skalice dans Kingdom Come Deliverance













