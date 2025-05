Clair Obscur Expedition 33 : les 2 millions de ventes sont franchies, champagne et cotillons à Montpellier

Deux millions de copies vendues en 12 jours, c’est le joli score atteint par Clair Obscur Expedition 33, le premier jeu du studio montpelliérain Sandfall Interactive, qui s’impose comme l’un des phénomènes vidéoludiques de 2025. Lancé le 24 avril sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, ce RPG au tour par tour enrichi de mécaniques en temps réel a conquis critiques et joueurs. Avec une note de 92 sur Metacritic, il est actuellement le jeu le mieux noté de l’année, surpassant des titres attendus comme Blue Prince ou Kingdom Come Deliverance 2. Le président Emmanuel Macron lui-même a salué cette réussite, qualifiant le jeu d’« exemple brillant de l’audace et de la créativité françaises ».





Expedition 33 ne se contente pas de revisiter les codes du JRPG, il les dynamite, puisque le système de combat mêle stratégie au tour par tour et actions en temps réel : esquives, parades, visée libre, combos rythmés. Le tout servi par une direction artistique inspirée de la Belle Époque, où le surréalisme côtoie la mélancolie. Le scénario suit l’Expédition 33, un groupe de personnages condamnés à mourir à 33 ans, cherchant à briser le cycle imposé par la Peintresse, entité mystérieuse qui efface chaque année une tranche d’âge de la population. Malgré des éditions collector rapidement épuisées et des critiques sur leur disponibilité limitée en France, le succès commercial et critique de Clair Obscur Expedition 33 démontre qu’un studio indépendant français peut rivaliser avec les plus grands.