Clair Obscur Expedition 33 : un trailer dépressif pour la sortie du jeu

Parmi la dizaine de jeux qui sortent en ce jeudi 24 avril, il en est qui dispose d'un véritable engouement, à savoir Clair Obscur Expedition 33, ce RPG repris des codes du Japon, mais avec le savoir-faire français, et dont tout le monde parle depuis quelques jours. Disponible depuis aujourd'hui sur PC, PS5 et Xbox Series X|S (avec une disponibilité immédiate sur le Game Pass), le jeu impose dès ses premières minutes un style et une ambition qui ne laissent pas indifférent. Inspiré par la Belle Époque, rarement exploitée dans le jeu vidéo, Clair Obscur Expedition 33 propose un monde à la fois élégant et mélancolique, où l’esthétique d’un Paris fantasmé côtoie des éléments de fantasy et de surréalisme. Le tout est porté par un casting vocal de grande qualité, dominé par des comédiennes et comédiens reconnus, dont Adeline Chetail, Alexandre Gillet et Feodor Atkine. Leurs voix donnent corps aux personnages, et surtout une vraie épaisseur émotionnelle au récit. On a d'ailleurs un trailer de lancement pour nous mettre dans l'ambiance. Notre test arrive, sans doute ce week-end.