Clair Obscur Expedition 33 : un making of pour découvrir les voix anglaises

C'est la dernière ligne droite pour Clair Obscur Expedition 33 qui multiplie les apparitions pour nous rappeler que sa date de sortie n'est plus qu'à quelques jours. Après la présentation des personnages qu'on va incarner dans cette expédition suicide contre la Peintresse, nous voilà avec une vidéo making of afin de nous présenter les gens derrière les voix de ces personnages hauts en couleur. Cette vidéo détaille en effet le processus d’enregistrement et les performances de certains des acteurs et actrices de doublages anglais tels que Jennifer English (Baldur's Gate III), Ben Starr (FINAL FANTASY XVI), Kirsty Rider (The Sandman), Shala Nyx (The Old Guard), Rich Keeble (Good Omens) et Maxence Cazorla (Ineffable). Mais ce n'est pas tout, il y a aussi Charlie Cox (Daredevil Born Again), Andy Serkis (The Lord of the Rings), Devora Wilde (Baldur’s Gate III), Tracy Wiles (Baldur’s Gate III) et bien d'autres encore. Le casting vocal français est tout aussi prestigieux et on espère qu'on aura droit aussi à des coulisses avec eux pour leur travail abattu. Clair Obscur: Expedition 33 est attendu pour le 24 avril prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S (disponible day one sur le Xbox Game Pass) et PC, via Steam et Epic Game Store.