Clair Obscur Expedition 33 : c'est 1 million de ventes en 3 jours, un buzz monstre autour du jeu

Clair Obscur Expedition 33 a franchi le cap du million d'exemplaires vendus en seulement trois jours après sa sortie le 24 avril 2025, une performance remarquable pour le premier jeu du studio montpelliérain Sandfall Interactive, sachant que le jeu est également disponible sur le Game Pass depuis son day one. Ce RPG au tour par tour, mêlant esthétique Belle Époque et mécaniques inspirées des JRPG, s'est rapidement imposé comme un succès critique et commercial. Le jeu a atteint un pic de 121 422 joueurs simultanés sur Steam, surpassant des titres établis comme Metaphor ReFantazio. Développé par une équipe d'une trentaine de personnes, Clair Obscur Expedition 33 démontre qu'une approche artistique audacieuse et une narration soignée peuvent rivaliser avec les productions AAA, offrant une expérience mémorable aux joueurs. Le jeu jouit d'un formidable bouche-à-oreille, d'un élan patriotique français aussi, mais séduit aussi à l'étranger, notamment au Japon où le jeu est sold out dans certaines boutiques.