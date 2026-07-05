Qui est Grey Hulk, qui fera ses débuts dans le MCU avec Spider-Man Brand New Day ?

Depuis Avengers Endgame, Hulk est devenu l’un des cas les plus frustrants du MCU. Là où le personnage incarnait à ses débuts l'un des éléments les plus jouissifs de la team des Avengers, il s’est progressivement transformé en une version “résolue” de lui-même avec Smart Hulk. Une évolution qui, sur le papier, devait représenter un accomplissement narratif, à savoir la réconciliation entre Bruce Banner et sa créature, mais qui, à l’écran, a surtout eu pour effet de neutraliser ce qui faisait l’essence même du personnage. Et surtout de le rendre boring as fuck si vous me permettez ce langage. Mais cette ère de résignation semble enfin toucher à sa fin, avec l’apparition d’une troisième identité longtemps mise de côté : Grey Hulk.









Selon plusieurs indices récents et surtout un joli spoil de la part de la part de Jacob Batalon (Ned dans les films) lors du press tour de Spider-Man Brand New Day, qui a donné un coup de chaud à Tom Holland, cette version alternative du personnage fera bien ses débuts dans le film. Pourtant, Marvel Studios essaie de cacher cette surprise, puisque dans les bandes annonces montrent un Hulk clairement vert, fidèle à l’imagerie classique du personnage. Et pourtant. Grey Hulk, ou Joe Fixit dans sa version comic-book, n’a pourtant rien d’une simple variation cosmétique. Là où le Hulk vert incarne la perte de contrôle et Smart Hulk la réconciliation forcée, Grey Hulk représente une rupture plus dérangeante : celle d’une personnalité distincte, consciente, autonome, qui n’est plus guidée par la rage brute mais par une forme de tempérament plus froid. C’est un Hulk qui parle, qui observe, qui négocie parfois, et qui agit rarement sous le coup de l’instinct pur. Autrement dit, un être capable de choisir ce qu’il fait de sa puissance, sans passer par le filtre de la colère. C’est précisément cette dimension qui rend Grey Hulk difficile à intégrer dans une structure comme le MCU, qui a souvent cherché à ramener ses personnages vers des trajectoires simples, parce que grand public oblige. Smart Hulk en est l’exemple le plus évident : la tension interne de Bruce Banner a été résolue au profit d’un compromis narratif qui élimine le conflit plutôt que de l’explorer. L’arrivée de Grey Hulk va au contraire réintroduire une forme d’instabilité plus subtile, mais aussi plus profonde. Et ça c'est cool.





Reste à savoir ce que le MCU va faire de cette version grey de Hulk. S'ail s'agit juste d'un one-shot pour Spider-Man Brand New Day, ou s'il va remplacer déffinitivement le Smart Hulk tant détesté par les fans et le public. Dans tous les cas, il faut que Hulk devienne ce qu’il a toujours été dand le fond, à savoir une équation instable du personnage.















