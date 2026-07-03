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KOF XV reçoit un méga patch d’équilibrage pour relancer la méta

KOF XV reçoit un méga patch d’équilibrage pour relancer la méta

Alors que The King of Fighters XV a réussi à conserver une base de joueurs stable sans jamais retrouver totalement l’impact médiatique de ses grandes heures, SNK annonce aujourd’hui une nouvelle tentative de relance avec une mise à jour d’équilibrage massive prévue le 2 juillet 2026, présentée comme un tournant pour le jeu de combat. Slogan assumé du studio : “We’re not done yet.” Un message clair qui accompagne un patch d’envergure visant à revoir l’ensemble du roster du jeu, soit 61 personnages au total, incluant les combattants du jeu de base et les nombreux DLC venus enrichir l’expérience depuis la sortie.

Cette mise à jour ne se contente pas de simples ajustements marginaux. SNK insiste sur une refonte globale de l’équilibrage, touchant aussi bien les figures emblématiques de la série (Kyo Kusanagi, K’, Ash Crimson, Shun’ei) que les personnages historiques issus d’autres licences comme Fatal Fury ou Art of Fighting. Le but est en effet de redéfinir la méta du jeu en profondeur, afin de relancer l’intérêt compétitif autour d’un titre qui reste, malgré ses qualités, souvent considéré comme en retrait par rapport aux épisodes les plus marquants de la saga. Dans le détail, KOF XV conserve son ADN fondamental, mais les systèmes modernes introduits dans cet épisode (comme le MAX Mode amélioré, le Shatter Strike ou encore le système offensif défensif hybride), restent bien présents, mais sont ajustés pour mieux s’intégrer à une nouvelle dynamique de jeu.

Cette mise à jour du 2 juillet 2026 est donc présentée comme une version “définitive” et rééquilibrée de KOF XV Ultimate Edition, qui regroupe l’ensemble des combattants disponibles et vise surtout à offrir une expérience plus cohérente, plus lisible et surtout plus compétitive. Reste à savoir si ça va relancer l'intérêt autour d'un titre sorti il y a 4 ans déjà...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 3 juillet 2026
11:12


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The King of Fighters XV

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
17 Fév 2022
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