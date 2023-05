KOF XV : l'exubérante Sylvie Paul Paula révèle ton trailer de gameplay

La Saison 2 pour KOF XV bat son plein et SNK continue d'alimenter le contenu de son jeu en nous révélant la date d'arrivée de Sylvie Paula Paula, la prochaine combattante en DLC. Arrivée dans la saga la première fois dans KOF 14, Sylvie Paula Paula se distingue pour son côté extravagant et surtout inspiré de la chanteuse Kyary Pamyu Pamyu. Elle n'a d'ailleurs pas beaucoup évolué depuis l'épisode précédent et son look toujours aussi dentelle frou-frou gothique se marie bien avec ses attaques électriques qui fige ses adversaires et lui laissent le temps d'enchaîner les combos. Fruit d'expérimentation du NEST, Sylvie Paula Paula entretient des relations étroits avec d'autres protagonistes comme Angel avec laquelle elle a une véritable interaction, avant de se lancer dans la baston. Attendue pour le 16 mai prochain, à l'achat à l'unité ou via le Character Pass, Sylvie Paula Paula sera suivie par Goenitz cet été, lui qui fut le boss de KOF '96.