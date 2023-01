KOF XV : SNK lance le patch 1.62 avec un rééquilibrage, les changements détaillés en vidéo

Trois jours seulement après nous avoir présenté la Saison 2 de KOF XV et dédié un trailer à Shingo Yabuki, le nouveau perso en DLC, SNK nous fait savoir qu'il a déployé un nouveau patch pour son jeu de baston. C'est la version 1.62 qui apporte beaucoup de changements dans le rééquilibrage du gameplay, tout en ajoutant évidemment les correctifs nécessaires pour améliorer l'expérience. SNK annonce en effet avoir réduit légèrement les performances des personnages les plus puissants, mais aussi avoir simplifié certains systèmes pour rendre KOF XV plus facile à jouer. De plus, les performances de certains personnages ont été affinées en augmentant leurs valeurs d'échelle de combo car leur Blow Back engendrait des dégâts plus élevés que les autres techniques et du coup, leur fréquence d'utilisation était faussée. Un patch note a d'ailleurs été mis en ligne pour permettre aux utilisateurs d'avoir un bel aperçu de tous les détails précis de chaque changement, tandis que la vidéo permet de mieux visualiser ces modifications.