KOF XV : Goenitz et le cross-play arrivent le même jour, nouveau trailer qui claque !

2023 sera clairement l'année de la baston. Avec Street Fighter 6 (dispo depuis peu), Mortal Kombat 1 (qui arrive en octobre) et Tekken 8 (qui n'a pas de date de sortie), difficile de ne pas être submergé par le Versus Fighting. Ça tombe bien, c'est une discipline que nous adorons chez Jeuxactu et c'est d'ailleurs le moment idéal pour rappeler que KOF XV va à nouveau faire parler de lui dans quelques jours. En effet, SNK vient de nous rappeler que le 20 juin prochain, une nouvelle mise à jour permettra de mettre la main sur un nouveau personnage, un certain Goenitz, le boss de KOF '96, capable de générer des tornades et de se téléporter comme un super-héros. Le studio japonais a d'ailleurs publié deux vidéos pour mettre en avant le personnage, à travers son trailer de gameplay et le gameplay breakdown qui explique tout son move set. Goenitz est par ailleurs doublié par Susumu Akagi.Mais ce n'est pas tout, SNK nous informe aussi quà cette même date du 20 juin, la fonctionnalité cross-platform sera elle aussi disponible, et permettra aux joueurs de toutes les plateformes de s’affronter en ligne sans aucune frontière ni limite. The King of Fighters XV est sorti en février 2022 sur PC, PlayStation et Xbox et a depuis été agrémenté de plusieurs équipes et personnages en DLC.