KOF XV : SNK sera présent à l'EVO Japan 2023, tous les détails

Cette année, l'EVO Japan 2023 compte bien faire du bruit et c'est au Tokyo Big Sight que l'événement aura lieu du 31 mars au 2 avril prochain. De nombreux acteurs de la scène Versus Fighting seront évidemment présents comme Capcom, Namco, ou Arc System Works, mais également SNK qui présentera à nouveau son KOF XV, qui continue d'alimenter son contenu avec de nouveaux personnages. Toutefois, on apprend que SNK organisera d’autres tournois officiels sur son stand (KOF ’98 UM FE, Samurai Shodown, Garou: Mark of the Wolves et Fatal Fury Special), mais vendra également des goodies inédits. D'ailleurs, il faut savoir que chaque participant du tournoi KOF XV recevra un t-shirt aux couleurs du jeu en guise de cadeau de bienvenue. SNK précise cependant que le stock est limité à un t-shirt par personne, avec des tailles qui vont du M au XXL. Le vainqueur du tournoi KOF XV lors de l'EVO Japan 2023 recevra une invitation pour le SNK World Championship 2023 (SWC 2023), qui consacrera le meilleur joueur de KOF XV au monde.







Voici le planning des tournois officiels sur le stand de SNK, sachant que jusqu’à 64 joueurs peuvent rejoindre un tournoi, et ceux-ci se dérouleront dans un format à double élimination.





Vendredi 31 mars à partir de 10h00 (heure du Japon) - KOF '98 UM FE

Vendredi 31 mars à partir de 16h00 (heure du Japon) - SAMURAI SHODOWN

Samedi 1er avril à partir de 10h00 (heure du Japon) - GAROU: MARK OF THE WOLVES

Samedi 1er avril à partir de 16h00 (heure du Japon) - FATAL FURY SPECIAL



Prix : 1ère place – 100 000 ¥ ; 2ème place – 50 000 ¥ ; 3ème place – 20 000 ¥



Le 1er avril, les 1000 premiers visiteurs du stand SNK recevront un poster KOF XV gratuit. Il mettra en valeur un artwork spécial du principal designer du titre, Tomohiro Nakata. Le 2 avril, un espace de jeu permettra aux fans de découvrir Kim Kaphwan, le second personnage en DLC à rejoindre la Saison 2 de KOF XV. Les 1000 premiers visiteurs du stand le 2 avril recevront par ailleurs une pochette KOF XV gratuite, ornée d’un artwork spécial de Tomohiro Nakata. De quoi faire venir les amoureux de la marque SNK en masse.