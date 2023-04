KOF XV : le jeu est accessible pour tous via une démo, voici son contenu

Alors que la Saison 2 de The King of Fighters XV a démarré sur les chapeaux de roue, SNK a décidé de proposer une démo jouable pour les personnes qui ne seraient pas encore laissées charmer par le dernier jeu de baston made in SNK. Pas moins de 15 personnages sont disponibles dans cette démo, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix des combattants est plutôt astucieux, puisqu'il couvre les personnages principaux, mais aussi d'autres moins populaires mais pas inintéressants cependant. Terry Bogard, Iori Yagami, Mai Shiranui, Benimaru Nikaido, Shun'ei, Kyo Kusanagi, Meitenkun, Athena Asamiya, Isla, Heidern, Dolores, Chizuru Kagura, Chris, Athena Asamiya et Kula Diamond, il y a de quoi se faire plaisir. Evidemment, ce n'est qu'un petit aperçu, puisque le roster complet est composé de 54 personnages à ce stade, alors qu'un certain Kim Kaph Wan viendra se joindre à la partie bien évidemment.