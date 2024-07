KOF XV : Vice et Mature arrivent dans un DLC spécial, première vidéo

Sorti il y a plus de 2 ans, The King of Fighters XV est un jeu qui a bénéficié d'un énorme soutien de la part de SNK, qui vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau DLC, un peu spécial par ailleurs. En plein EVO 2024, on a en effet appris que Vice et Mature seront les derniers personnages à enrichir le roster déjà fourni du jeu. Une façon comme une autre de dire adieu à son jeu, afin de se lancer pleine balle dans la production de Fatal Fury City of the Wolves, dont la sortie est attendue pour début 2025. Les deux secrétaires de Rugal ont eu le droit à un teasing assez discret, puisque hormis deux illustrations crayonnés, on ne le verra ni modélisé ni en pleine action. Il n'y a aucune date de sortie pour le moment, mais ça ne saurait trop tarder...