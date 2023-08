KOF XV : Nadj et Duo Long enrichissent le roster, trailer de gameplay

Un an et demi après sa sortie, KOF XV continue d'intéresser la scène du VS Fighting, mais aussi de tenir en haleine les joueurs, qui découvrent l'arrivée de nouveaux personnages. L'EVO 2023 de Las Vegas fut l'occasion pour SNK de confirmer Nadj et Duo Long au roster, sachant que la combattante arabe et voilée sera disponible dans deux jours, le 8 août prochain. Apparue pour la première fois dans KOF XIV, elle est aussi la première femme d'origine arabe du jeu, et elle semble toujours aussi à l'aise sur les déplacements rapides et les attaques mystiques. Quant à Duo Long, il faudra patienter quelques mois supplémentaires (à l'automne prochain) pour le voir débarquer officiellement et profiter de ses pouvoirs nécromanciens. Il reste alors un dernier personnage à deviner, mais sa silhouette l'a déjà trahi, puisqu'il s'agit de Hinako qui sera sans doute révélée à la rentrée prochaine.