The King of Fighters XV : Goenitz, le boss de KOF '96, arrive dans le jeu et il sera gratuit, première vidéo

Avec l'EVO Japan qui s'est tenu ce week-end à Tokyo, les grandes maisons de la baston ont énormément communiqué ces derniers jours. Capcom avec Street Fighter 6, Bandai Namco Entertainment avec Tekken 8 et bien sûr SNK avec ses différentes franchises. On a eu des nouvelles de New Fatal Fury, qui ne sera pas vraiment un Garou Mark of the Wolves 2, mais aussi l'annonce du grand retour de KOF XIII sur PS4 et Nintendo Switch dans une version rollback netcode. Du côté de KOF XV, ce fut aussi une pléaide de nouveautés, avec pour commencer la date d'arrivée de Kim Kaph Wan en tant que perso DLC. Il sera disponible dès demain, le 4 avril 2023. Le prochain combattant à venir en soutien sera Sylvia Paula, mais il faudra attendre l'été prochain. Toutefois, la miss sur-maquillée ne sera pas toute seule, puisque nous avons appris qu'elle sera accompagnée de Goenitz qui sera offert via une mise à jour absolument gratuite. De quoi étoffer toujours un peu plus le roster et maintenir la communauté éveillée. Voici d'ailleurs sa première vidéo au méchant de KOF '96.