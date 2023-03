KOF XV : Kim Kaph Wan revient dans sa version ultime, son trailer de gameplay est puissant

Deux mois après nous avoir révélé la présence du vénérable Shingo Yabuki comme premier personnage DLC de la Saison 2 de The King of Fighter XV, SNK nous révèle enfin à quoi ressemblera le Kim Kaph Wan de 2023. Le taekwondoïste reviendra plus puissant et complet que jamais, puisque les développeurs semblent avoir intégré quasiment l'ensemble de ses signature moves, du Hangetsuzan au Hienzan, en passant par le Twio Yop Chagi ou bien encore Houou Hiten Kyaku. Notre combattant apparaît aussi avec une tenue inédite, plus contemporaine, mais son kimono légendaire sera toujours accessible bien évidemment. C'est le comédien Kunihiro Kawamoto qui prête sa voix au personnage qui sera disponible en avant-première le 2 avril prochain lors de l'EVO Japan 2023. Mais ce n'est pas tout, SNK a aussi prévu de déployer (gratuitement) 8 morceaux issus d'autres épisodes de la série KOF à la Station DJ de KOF XV. Dans tous les cas, c'est son thème principal, celui de Fatal Fury 2 quand il est apparu pour la première fois, qui a été choisi pour accompagner ce trailer explosif.