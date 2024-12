KOF XV : Mature et Vice en perso surprise + une édition Ultimate

On le sait depuis cet été que Mature et Vice allaient débarquer dans le roster déjà bien garni de KOF XV, mais avec l'actualité brûlante de ces derniers mois, on va pas vous le cacher, on avait un peu oublié l'information. Fort heureusement SNK est là pour nous faire une piqûre de rappel et nous donner la date d'arrivée de ces deux garces aux ambitions bien affirmées. Anciennes secrétaires de Rugal, elles ont trouvé refuge auprès de Iori Yagami à la mort de leur patron, d'autant que le démon Orochi a pris possession du rival de Kyo Kusanagi. Comme on peut le voir dans le trailer qui suit, Mature et Vice n'ont rien perdu de leur superbe, conservant leur move-set légendaire, la blonde étant porté sur les attaques griffées alors que la brune préfère chopper ses ennemis pour les écraser ensuite au sol.En plus de ces deux personnages surprise pour finir 2024 sur une belle note, SNK a prévu de commercialiser une version Ultimate Edition de The King of Fighters XV en version numérique, comprenant le jeu de base et tout le contenu téléchargeable pour 59,99€. Voici le détail de cette édition ultime. C'est prévu pour le 12 décembre prochain donc.

■ Mature et Vice

Nom du contenu : Ensemble de personnages de contenu téléchargeable « Mature + Vice »

Date de sortie : 12 décembre 2024

Prix : 9,99 $ / 9,99 € (ensemble de deux personnages)



Mature (doublée par Yu Shimamura)

Mature s'est autrefois comptée parmi les Hakkesshu, huit acolytes fervents complotant la résurrection du divin Orochi (la soi-disant « volonté de la terre »). La beauté cruelle est rapide et fluide dans son attaque, lacérant ses adversaires avec des coups acérés comme des rasoirs. Son réalisme impitoyable est bien loin de la personnalité de Vice.





Vice (voix de Mayumi Saco)

Comme Mature, Vice était autrefois l'une des Hakkesshu, des fidèles qui cherchaient à ressusciter le redoutable Orochi. Sa stature frêle cache une cruauté résolument violente, qui transparaît dans sa façon de se battre : force débridée et projections brutales. Vice est intrigué par Iori Yagami, qui porte le sang d'Orochi dans ses veines.





■ Ajustements d'équilibrage pour tous les personnages

Parallèlement à l'arrivée le 12 décembre des combattants spéciaux téléchargeables Mature et Vice, le jeu bénéficiera d'une multitude d'ajustements d'équilibrage à tous les niveaux. Préparez-vous à découvrir The King of Fighters XV comme jamais auparavant !





■ The King of Fighters XV Ultimate Edition

Nom du contenu : The King of Fighters XV Ultimate Edition

Date de sortie : 12 décembre 2024

Prix : 59,99 $/59,99 €



Contenu inclus :

Jeu de base

Team Pass 1

Team Pass 2

Fighter Pass

Ensemble de personnages téléchargeables « Mature + Vice »

Costume téléchargeable « Garou : Mark of the Wolves Terry »

Costume téléchargeable « Classic Leona »

Un nouveau pack comprenant tous les personnages téléchargeables de la liste !

Lancement le 12 décembre en version numérique, The King of Fighters XV Ultimate Edition regroupe le jeu de base avec les 20 personnages téléchargeables payants (y compris les prochains Mature et Vice) et les deux costumes téléchargeables, pour une liste massive de 61 combattants au total !





■ Révisions de prix (en vigueur le 12 décembre 2024)

Jeu de base

Plateformes : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam, Epic Games Store (numérique)

Prix : 29,99 $/29,99 €

Team Pass 1

Prix : 15,99 $/15,99 €

Contenu inclus :

Contenu téléchargeable : ensemble de personnages « Team Garou » (trois personnages de contenu téléchargeable)

Contenu téléchargeable : ensemble de personnages « Team South Town » (trois personnages de contenu téléchargeable)

Team Pass 2

Prix : 15,99 $/15,99 €

Contenu inclus :

Contenu téléchargeable : ensemble de personnages « Team Awakened Orochi » (trois personnages de contenu téléchargeable)

Contenu téléchargeable : ensemble de personnages « Team Samurai » (trois personnages de contenu téléchargeable)

Fighter Pass

Prix : 15,99 $/15,99 €

Contenu inclus :

Téléchargeable Contenu personnage Shingo Yabuki

Contenu personnage Kim

Contenu personnage Sylvie Paula Paula

Contenu personnage Najd

Contenu personnage Duo Lon

Contenu personnage Hinako Shijo