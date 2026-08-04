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Mafia The Old Country : le retour d'Ennio Salieri est au cœur du premier DLC

Mafia The Old Country : le retour d'Ennio Salieri est au cœur du premier DLC

À un peu plus d'une semaine de sa sortie, le DLC de Mafia The Old Country donne enfin de ses nouvelles et dévoile enfin les premières images de gameplay de cette extension baptisée "Homme d'honneur" (Man of Honor). Attendue le 14 août sur PS5, Xbox Series X|S et PC, cette première extension narrative prolongera l'aventure d'Enzo Favara tout en offrant de nombreuses activités inédites en mode Circulation libre. Mais la véritable surprise de cette présentation est sans doute le retour d'un visage emblématique de la franchise, à savoir Ennio Salieri, bien avant qu'il ne devienne le célèbre Parrain de Mafia. Car oui, dans ce DLC, l'histoire reprend quelques mois après l'intégration d'Enzo au sein de la famille criminelle Torrisi. Les joueurs y retrouveront un jeune Ennio Salieri, installé dans un entrepôt de Porto Almaro, qui proposera une série de missions inédites. Au programme : assassinats de cibles d'élite, affrontements particulièrement corsés, courses à grande vitesse ou encore une série de contrats spéciaux baptisés Jobs. Ces missions conduiront notamment à infiltrer une exploitation agricole pour voler un camion de contrebandiers, survivre à des fusillades particulièrement intenses ou encore défendre un véhicule de grande valeur contre des bandes de pillards.

L'extension introduit également plusieurs nouvelles armes, comme un fusil à pompe capable d'embarquer dix cartouches, un fusil de précision dont certaines balles explosent à l'impact ou encore un couteau de lancer capable de ricocher sur une seconde cible. De nouvelles breloques feront aussi leur apparition, à l'image de Dolce Morte, qui permet parfois aux ennemis vaincus de laisser tomber des objets de soin et davantage d'argent. Enfin, sachez que ce DLC "Homme d'honneur" enrichira le garage du jeu avec plusieurs voitures d'époque inédites, de quoi parcourir les routes siciliennes ou échapper aux forces ennemies avec style. Le studio Hangar 13 précise cependant qu'il ne s'agit que d'un simple aperçu des nouveautés, d'autres surprises étant prévues lors du lancement de l'extension le 14 août. On les croit.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 4 août 2026
18:46


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Mafia The Old Country

Jeu : Action
Editeur : 2K Games
Développeur : Hangar 13
8 Août 2025
8 Août 2025
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