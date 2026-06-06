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Mafia The Old Country : un DLC pour prolonger l'histoire et pénétrer dans les affaires de Salieri

Mafia The Old Country : un DLC pour prolonger l'histoire et pénétrer dans les affaires de Salieri

Parmi les annonces du Summer Game Fest 2026 à retenur, 2K Games et Hangar 13 ont réservé une petite surprise aux joueurs de Mafia The Old Country, puisque le studio a officialisé "Homme d'honneur", une première extension narrative qui viendra prolonger l'aventure d'Enzo Favara dès le 14 août prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le DLC nous replongera dans la Sicile de 1905, quelques mois après les événements du jeu principal. Désormais considéré comme un homme de confiance au sein de la famille Torrisi, Enzo reçoit une nouvelle mission particulièrement délicate, à savoir accompagner Ennio Salieri, récemment libéré de prison. Un nom qui parlera immédiatement aux fans de la série puisque Salieri deviendra plus tard l'une des figures centrales de Mafia premier du nom.



À travers deux nouveaux chapitres, cette extension explorera une période encore inconnue de l'ascension d'Enzo dans la pègre sicilienne. De nouveaux environnements, véhicules, armes et talismans viendront enrichir l'expérience, tandis que l'histoire promet de nous plonger un peu plus profondément dans les jeux de pouvoir et les rivalités qui agitent la Valle Dorata. Mais Hangar 13 n'a pas oublié les joueurs qui préfèrent le contenu annexe, puisque le mode "Free Ride" recevra lui aussi quelques nouveautés avec de nouveaux défis, des lieux inédits à découvrir et plusieurs objets à collectionner. Rendez-vous le 14 août pour voir si cette nouvelle plongée dans le crime organisé sicilien vaut le détour.

Mafia The Old Country


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 6 juin 2026
11:22


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Mafia The Old Country

Jeu : Action
Editeur : 2K Games
Développeur : Hangar 13
8 Août 2025
8 Août 2025
8 Août 2025

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