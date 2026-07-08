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Dune 3 : la nouvelle bande annonce montre que Paul Atréides est bien passé du côté obscur de la Force

Dune 3 : la nouvelle bande annonce montre que Paul Atréides est bien passé du côté obscur de la Force

Après avoir conquis Arrakis puis pris le contrôle de l'Empire, Paul Atréides s'apprête à affronter les conséquences de son ascension dans Dune Troisième Partie, dont la dernière bande-annonce a été révélée aujourd'hui même. L'occasion de constater que ce dernier chapitre de la trilogie de Denis Villeneuve promet un virage beaucoup plus sombre que les précédents films. Inspiré du roman Le Messie de Dune de Frank Herbert, ce troisième opus se déroule près de 20 ans après les événements de Dune Deuxième Partie. Désormais empereur, Paul règne sur la galaxie, mais la guerre sainte menée en son nom a plongé l'univers dans le chaos. Isolé, contesté et hanté par ses propres décisions, il devient progressivement la cible de ceux qui veulent mettre fin à son règne. La bande-annonce met particulièrement en avant les tensions entre Paul et Chani. Le personnage incarné par Zendaya semble plus opposé que jamais aux choix de l'empereur, tandis que ce dernier prononce une phrase qui résume parfaitement le ton du film : « Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. »



Les images dévoilent également plusieurs nouveaux enjeux. Robert Pattinson, qui rejoint la saga dans le rôle de Scytale, apparaît comme l'un des instigateurs d'une vaste conspiration visant à renverser Paul, avec le soutien du personnage interprété par Florence Pugh. Jason Momoa est également de retour, tandis qu'Anya Taylor-Joy apparaît enfin plus largement à l'écran dans le rôle d'Alia Atréides, après sa brève apparition dans le précédent film. Rebecca Ferguson, Javier Bardem et Josh Brolin reprennent eux aussi leurs rôles pour conclure cette adaptation ambitieuse de l'œuvre de Frank Herbert. Selon le synopsis officiel, Paul devra faire face à d'anciens alliés devenus ennemis, à de nouvelles menaces politiques et à une rébellion grandissante, tout en tentant de protéger ceux qui lui sont encore proches. Entre visions du futur, trahisons et quête de rédemption, le film promet d'explorer les conséquences du pouvoir absolu et du destin messianique du héros.

Réalisé et coécrit par Denis Villeneuve, Dune : Troisième Partie sortira dans les salles françaises le 16 décembre 2026 et marquera la conclusion de la trilogie consacrée à Paul Atréides. Il sera en frontal cependant avec Avengers Doomsday qui sort le même jour.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 8 juillet 2026
22:21


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