Virtua Fighter Crossroads : voici Bakunawa Killer, un pratiquant de Wushu dévastateur et qui parle le Cantonais !

SEGA a profité de l’EVO 2026 à Las Vegas pour relancer l’attention autour de Virtua Fighter Crossroads, en dévoilant un nouveau combattant jouable baptisé le Bakunawa Killer. Derrière son masque mystérieux et sa tenue chinoise, ce nouvel adversaire semble directement lié à l’intrigue principale du jeu, qui se déroulera notamment dans la ville de Vilasapara. Si SEGA entretient volontairement le mystère autour de son identité, certains éléments narratifs suggèrent que ce personnage n’est pas totalement inconnu des vétérans de la licence. Les réactions de Pai Chan dans le trailer laissent sous-entendre une forme de reconnaissance immédiate, ce qui alimente déjà de nombreuses théories au sein de la communauté. Parmi les pistes évoquées, certains y voient un lien possible avec des figures historiques de la série comme Lau Chan ou Lei-Fei. Dans tous les cas, Virtua Fighter Crossroads va intégrer bien plus de narration et proposer une structure action-aventure scénarisée, et pas uniquement des combats en 1v1. Le jeu reste attendu pour 2027, sur des plateformes encore non annoncées, mais on imagine que ce sera PC, PS5 et Xbox Series.







