Virtua Fighter Crossroads sortira en 2027 et veut réinventer la licence

Présenté une première fois sous le nom provisoire de New Virtua Fighter Project, le retour de la légendaire licence de combat de SEGA a finalement dévoilé sa véritable identité lors du Summer Game Fest 2026. Exit Virtua Fighter 6, place à Virtua Fighter Crossroads, un épisode qui marque une rupture assumée avec les traditions de la série et qui arrivera courant 2027. Développé par RGG Studio, l'équipe derrière les jeux Like a Dragon, ce nouvel opus entend faire évoluer la formule bien au-delà du simple jeu de combat. SEGA a en effet profité de l'événement pour dévoiler un nouveau trailer centré sur Cielo, un combattant inédit qui occupera une place centrale dans l'histoire. Car oui, pour la première fois dans un Virtua Fighter, la narration sera un pilier majeur du jeu.







Virtua Fighter Crossroads introduit une ville fictive d'Asie du Sud-Est baptisée Vilasapara, qui est le théâtre d'affrontements clandestins, de rivalités criminelles et de tournois martiaux. Les joueurs y suivront l'ascension de Cielo à travers un mode baptisé "Fighting Adventure", qui mélange exploration libre, cinématiques, séquences de beat'em up et combats contre des boss. Au cours de son parcours, le jeune combattant croisera notamment la route de Pai Chan, que les fans connaissent et qui jouera le rôle de mentor. RGG Studio affirme avoir consacré près d'un an à construire l'univers et les histoires des différents personnages. Pour l'occasion, plusieurs scénaristes de renom ont rejoint le projet, parmi lesquels David Hayter (Metal Gear Solid, Watchmen), Brad Kane (Ghost of Tsushima, As Dusk Falls), Tsuyoshi Furuta (Like a Dragon) et Shinji Yamamoto (Persona, Shin Megami Tensei).





Si certains vétérans comme Pai Chan ou Wolf Hawkfield seront bien de retour, Virtua Fighter Crossroads met surtout en avant une nouvelle génération de personnages. Parmi eux, Stella, une kickboxeuse présentée comme l'héritière spirituelle de Sarah Bryant. Quatre protagonistes principaux partageront l'affiche du mode histoire, chacun avec son propre parcours au sein de cette intrigue qui promet d'être beaucoup plus développée que tout ce que la franchise a proposé jusqu'ici. Mais malgré cette nouvelle orientation narrative, SEGA assure que l'ADN de Virtua Fighter sera le même. Le mode Versus sera évidemment de la partie avec son célèbre système à trois boutons, des affrontements axés sur le réalisme martial et des animations particulièrement travaillées.

Aucune date précise n'a encore été communiquée, mais Virtua Fighter Crossroads est attendu en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. SEGA devrait dévoiler davantage d'informations sur son système de combat dans les prochains mois.















