Clutch : 1h de pur gameplay pour le Forza Horison killer, développé par des anciens de Forza

Porté par Maverick Games, un studio composé d’anciens développeurs de la saga Forza Horizon, Clutch fait partie de ces projets annoncés avec beaucoup d’attentes et de curiosité aussi. Présenté comme le Forza Horizon killer, mais situé dans le sud de la France, le titre continue de se dévoiler progressivement, cette fois-ci à travers une longue session de gameplay de pluis d'une heure et diffusée en livestream. Comme chacun sait désormais, Clutch donnera la part belle à la narration, avec un vrai mode Histoire travaillée et pensée autour du jeu, pas uniquement des cinématiques entre deux courses imposées. La séquence en livetsream montre d'ailleurs les premières heures de l’histoire de Theo, un pilote tiraillé entre sa vie personnelle compliquée et un monde automobile où il va apprendre à se former à la real life comme on dit. On alterne du coup entre une jeunesse marquée par un passage à Londres avec sa sœur Cass, et une vie adulte basculant dans le sud de la France, entre vols de supercars et la participation à des courses clandestines.









Le monde de Clutch repose justement sur cette dualité : d’un côté, les compétitions officielles du Riviera 1K, et de l’autre, les épreuves nocturnes du Midnight Collective, où la performance ne se limite pas au classement final. Ici, le public joue un rôle central, avec des spectateurs qui réagissent, donnent et influencent le sens des courses. Et c'est à partir de cela que le gameplay a été façonné, avec une conduite plus spectaculaire que purement compétitive. Le monde ouvert s’étend sur une Côte d’Azur reconstituée avec des villes inspirées de lieux réels, et s’accompagne d’un cycle jour-nuit qui influence directement les activités disponibles et le ton de la narration.





Le livestream insiste également sur la variété des situations jouables, avec des phases d’exploration à pied dans certaines zones, comme des villas ou des rassemblements automobiles, où l’on peut interagir avec les véhicules. Certaines mécaniques plus atypiques font aussi leur apparition, comme un système de harpon utilisé sur une voiture pour faciliter les virages ou perturber les courses-poursuites. Côté ambiance, le studio mise sur une identité sonore très travaillée, avec une bande originale signée Dave Fox, une chanson d’ouverture interprétée par Robbie Williams, ainsi qu’un système de radios et de podcasts qui évoluent en fonction de la progression du joueur.





Clutch est attendu pour le printemps 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.















