La nouvelle VF du remake de Halo fait polémique, les développeurs répondent

Depuis quelques jours, la version française de Halo Campaign Evolved fait beaucoup parler d'elle, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En cause : plusieurs extraits diffusés sur les réseaux sociaux qui ont immédiatement interpellé les fans de la licence. Et pour cause, les voix historiques semblent avoir disparu. En effet, David Krüger, qui accompagne le Master Chief depuis ses débuts dans la version française, ne sera pas de retour. Même constat du côté de Cortana, dont la voix a également changé. Forcément, il n'en fallait pas plus pour voir apparaître une autre inquiétude, celle de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le sujet est particulièrement sensible en ce moment, puisque depuis quelques temps, la VF n'est pas proposée dans les jeux estampillés Microsoft. Entre les débats qui secouent l'industrie du doublage et les tensions déjà existantes entre Microsoft et une partie de la communauté des comédiens francophones, beaucoup ont rapidement soupçonné Microsoft d'avoir eu recours à l'IA pour remplacer certains acteurs.





Face à la polémique naissante, Brian Jarrard, directeur de la communauté chez Halo Studios, a tenu à calmer le jeu. Sur Twitter, il a affirmé que les voix entendues dans les extraits provenaient bien de véritables comédiens humains et qu'il s'agissait de francophones natifs. Une précision qui répond à une partie des critiques, mais pas à toutes. Car si Halo Studios dément l'utilisation de l'IA pour ces performances vocales, le studio n'explique toujours pas pourquoi le casting historique n'a pas été reconduit. Pour l'instant, aucun nom n'a d'ailleurs été communiqué concernant les nouveaux interprètes. Résultat, les interrogations restent nombreuses chez les fans. Certains regrettent déjà la disparition des voix emblématiques de la saga, tandis que d'autres attendent simplement d'entendre davantage d'extraits avant de se faire un avis définitif. Une chose est sûre : toucher à la voix du Master Chief est probablement l'un des changements les plus sensibles que pouvait faire Halo Studios.



L'affaire a pris une dimension encore plus particulière après les messages publiés par David Krüger et Laëtitia Lefebvre, les voix françaises emblématiques du Master Chief et de Cortana. Tous deux ont réagi avec beaucoup de dignité à leur absence dans Halo Campaign Evolved, rappelant à quel point les comédiens de doublage doivent aujourd'hui se battre pour continuer d'exister dans une industrie de plus en plus traversée par les débats autour de l'intelligence artificielle. Une prise de parole qui a d'ailleurs largement touché les fans de la saga, tant leurs voix sont associées à l'identité même de Halo en France.





Halo Campaign Evolved est attendu le 28 juillet sur PC, Xbox Series et PS5.



