Marathon perd son game director : Joseph Ziegler quitte Bungie en pleine période de turbulences

La période est décidément mouvementée chez Bungie. Alors que le studio tente de relancer sa dynamique autour de Marathon, une nouvelle figure importante quitte l’entreprise. Il s'agit de Joseph Ziegler, game director du jeu, qui a annoncé son départ après près de 4 années passées au sein du studio. Une annonce qui intervient dans un contexte particulièrement délicat pour Bungie, quelques semaines seulement après une importante vague de licenciements ayant touché environ 300 employés, ainsi que le départ de plusieurs responsables historiques. Cette fois, c’est donc l’une des personnes les plus importantes dans le processus de création de Marathon qui a tourné la page.









Joseph Ziegler avait rejoint Bungie en décembre 2022, après avoir passé plus de 12 ans chez Riot Games, où il avait notamment travaillé sur Valorant. Recruté pour diriger le développement de Marathon, il avait pour mission d’accompagner la transformation de la licence culte de Bungie en une nouvelle expérience compétitive orientée multijoueur. Dans un message publié vendredi dernier sur Twitter, le développeur a confirmé que son dernier jour chez Bungie était le 17 juillet et qu’il se dirigeait désormais vers un nouveau projet. « Je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, ailleurs, et je vous en dirai plus prochainement », a-t-il expliqué. Malgré son départ, Ziegler tient à rassurer les joueurs car pour lui, Marathon reste entre de bonnes mains. La direction du projet sera désormais confiée à Del Chafe III, un vétéran de Bungie présent dans le studio depuis 15 ans et qui occupait jusqu’ici le poste de directeur adjoint du jeu depuis avril 2024. Il sera accompagné par Julia Nardin, directrice créative du projet, qui continuera également à superviser la vision globale du titre.





Selon Ziegler, les deux responsables sont déjà fortement impliqués dans le développement et sont prêts à guider Marathon vers sa prochaine étape. « Ils occupent déjà un rôle majeur dans la direction de l’équipe et sont prêts à emmener Marathon vers un avenir encore meilleur », explique-t-il. Pour l’instant, Bungie maintient son cap sur Marathon et promet que de nouvelles informations seront dévoilées prochainement. On reste à l'affût bien évidemment pour vous tenir au parfum.



