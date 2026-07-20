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Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Ubisoft explique pourquoi c'est un remake et non un remaster

Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Ubisoft explique pourquoi c'est un remake et non un remaster

Depuis la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, une question revient régulièrement dans les discussions entre joueurs : s’agit-il d’un véritable remake ou simplement d’un remaster amélioré du jeu original sorti en 2013 ? Entre les images modernisées, les nouvelles animations et les améliorations annoncées, le débat anime les forums et les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Certains estiment qu’Ubisoft aurait simplement repris la base technique du Black Flag de 2013 pour lui appliquer une nouvelle couche graphique, tandis que d’autres considèrent que les changements apportés dépassent largement le cadre d’une simple restauration. Face à ces interrogations, le studio a finalement apporté une réponse factuelle : le jeu n’utilise pas directement le code du titre original, et a été reconstruit comme une nouvelle production.



Dans une interview accordée à JorRaptor, Richard Knight, directeur de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, a expliqué que l’équipe n’avait tout simplement pas pu reprendre l’ancien code du jeu sorti en 2013. La raison ? L’écart technologique entre les deux projets est devenu trop important. « C’est un tout nouveau jeu », explique le développeur, précisant que l’architecture technique et les outils utilisés aujourd’hui sont complètement différents de ceux de l’époque. Le jeu original a donc servi de référence, mais pas de fondation technique. Cela ne signifie pas pour autant qu’Ubisoft est reparti sans aucun élément du jeu d’origine. Les développeurs ont utilisé Assassin's Creed 4 Black Flag comme une véritable bibliothèque d’informations afin d’étudier certains systèmes, comprendre des mécaniques précises et retrouver certains comportements du jeu original. L’ancien code leur a notamment permis d’analyser la manière dont certaines fonctionnalités étaient conçues, mais il n’a pas été directement intégré dans Resynced. Quelques assets ont également pu servir temporairement de placeholders pendant la production, mais l’essentiel du travail a consisté à reconstruire les différents systèmes avec les technologies actuelles. Cette approche concerne notamment les mécaniques de gameplay, les déplacements, les combats, l’infiltration ou encore les séquences navales, qui ont dû être adaptées à une nouvelle base technique.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Un remake qui profite du passage à une nouvelle génération

Selon Richard Knight, cette obligation de repartir de zéro a finalement offert une liberté supplémentaire aux équipes. En reconstruisant les fondations du jeu, les développeurs ont pu revoir certains éléments plus facilement et apporter des modifications qui auraient été beaucoup plus complexes dans le cadre d’une simple reprise du code original. « Quand on repart de zéro, cela donne parfois la possibilité de faire des changements », explique le directeur du jeu. C’est donc la réponse d’Ubisoft au débat qui accompagne Assassin’s Creed Black Flag Resynced depuis son annonce et que oui, le projet n'est pas un simple remaster avec des textures améliorées, mais bien une reconstruction complète basée sur l’expérience du jeu original. Reste maintenant à voir si les joueurs seront convaincus par cette approche et considéreront Resynced comme un véritable remake à la hauteur de l’héritage d’Edward Kenway.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 20 juillet 2026
16:21


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Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Jeu : Action
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Singapour
9 Juil 2026
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