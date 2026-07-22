Xbox Game Pass : l’ancien directeur de Forza Horizon 5 explique les raisons de son échec

Le Game Pass devait être l’arme ultime de Xbox, à savoir un abonnement capable de changer notre manière de consommer les jeux vidéo, en proposant un immense catalogue contre un paiement mensuel. Le Netflix du jeu vidéo comme on l'appelait à ses débuts. Une idée séduisante sur le papier, qui a poussé Microsoft à investir massivement pendant plusieurs années et qui a causé la perte de sa stratégie. Aujourd’hui, alors que Xbox traverse une période particulièrement compliquée avec des fermetures de studios et une importante restructuration interne, certains commencent à dresser le bilan de cette stratégie et les langues commencent à se délier. C’est notamment le cas de Mike Brown, ancien game director de Forza Horizon 5 chez Playground Games, qui estime que le problème du Game Pass n’était pas son concept, mais son adoption par les joueurs.









Désormais à la tête de Maverick Games, le studio derrière le jeu de course Clutch, et qui sera le premier vrai concurrent à Forza Horizon, Mike Brown a été interrogé par MinnMax sur la situation actuelle de Xbox et les nombreux changements opérés par Microsoft ces derniers mois. Sans surprise, le Game Pass a rapidement été évoqué et pour Mike Brown, il ne faut pas réécrire l’histoire, puisque le Game Pass partait d’une vraie bonne intention. L’objectif était de rendre les jeux plus accessibles, d’offrir davantage de choix aux joueurs et de permettre à certains studios de prendre des risques qu’ils n’auraient peut-être jamais pu prendre avec un modèle traditionnel.





« C’était une bonne idée. Proposer un abonnement abordable, mettre beaucoup de jeux à disposition des joueurs, créer une sélection très variée… »





Selon lui, Microsoft a même construit toute une stratégie autour de cette vision : racheter des studios, financer de nouveaux projets et créer un flux constant de jeux destinés à alimenter le service. Le problème, c’est que le nombre d’abonnés n’a jamais vraiment atteint les objectifs espérés. « La réalité, c’est que pas assez de personnes se sont abonnées au prix nécessaire pour rendre ce modèle viable. » Et c’est justement ce décalage entre l’ambition du projet et la réalité économique qui aurait entraîné les difficultés actuelles.









Des milliards investis, mais un équilibre économique difficile à trouver

Ces dernières années, Microsoft a dépensé des sommes colossales pour renforcer son écosystème. Les acquisitions de Bethesda puis d’Activision Blizzard devaient notamment permettre au Game Pass de devenir incontournable, avec un catalogue toujours plus riche. Mais derrière cette stratégie, il fallait aussi que le nombre d’abonnés suive et ça n'a clairement pas été le cas. Mike Brown estime que cette situation est particulièrement frustrante, car ce sont désormais les équipes de développement qui en subissent les conséquences. « C’est vraiment triste, parce qu’on va voir des studios fermer ou être séparés, et beaucoup de personnes perdre leur emploi. » Une conséquence difficile à accepter pour ceux qui avaient cru dans cette nouvelle manière de vendre les jeux.





Malgré ses critiques, l’ancien responsable de Playground Games tient à défendre le principe même du service. Pour lui, le problème n’est pas d’avoir voulu proposer un abonnement, mais peut-être d’avoir imaginé que le marché allait adopter ce modèle beaucoup plus rapidement. Le Game Pass reste d’ailleurs toujours au cœur de la stratégie Xbox, même si Microsoft semble aujourd’hui revoir certaines priorités. L’entreprise a notamment ajusté les tarifs de ses abonnements et fait évoluer sa politique autour de ses jeux propriétaires, notamment avec la remise en question de la sortie systématique de certains titres dans le service dès leur lancement.

Mike Brown a également profité de cette interview pour saluer le travail des anciens dirigeants Xbox, notamment Sarah Bond, qu’il décrit comme une personne particulièrement brillante et convaincante. Mais aujourd’hui, difficile de nier que Xbox a échoué dans cette vision. Entre les licenciements, la fermeture de plusieurs studios et une stratégie devenue plus ouverte au multiplateforme, la marque cherche encore la bonne formule pour l’avenir.



