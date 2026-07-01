Xbox : licenciements massifs et annulations de gros jeux, Blade et Arkane Studio seraient concernés

À quelques jours de la clôture de l’exercice fiscal de Microsoft, la branche Xbox traverse une zone de très grosse turbulences. Entre les rumeurs de restructurations massives, les licenciements à gogo et les annulations de projets majeurs, l’écosystème gaming du géant américain semble entrer dans une phase de réorganisation profonde qui pourrait redéfinir plusieurs studios historiques. D’après les informations relayées par Tom Warren et le média The Verge, Microsoft envisagerait une série de coupes drastiques dans sa division jeux vidéo, avec en ligne de mire plusieurs studios internes et projets encore en développement. Parmi les titres les plus exposés figure notamment Marvel’s Blade, développé par Arkane Studios, dont le sort serait directement lié à ces arbitrages financiers et stratégiques. Le projet aurait déjà connu des retards importants, glissant d’une sortie initialement envisagée à une fenêtre désormais repoussée à 2027, tout en dépassant son budget initial.









Dans ce contexte tendu, plusieurs studios Xbox seraient eux aussi sur la sellette. Les noms de Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games ou encore Double Fine circulent parmi les structures potentiellement concernées par des fermetures, des ventes ou des scissions. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, représenterait l’un des plus gros bouleversements organisationnels jamais opérés au sein de Xbox Game Studios. Les sources évoquent également une restructuration globale du portefeuille de production, avec une volonté de recentrer les investissements sur un nombre plus restreint de projets jugés plus rentables ou stratégiques. Certaines collaborations externes auraient déjà été interrompues en cours de route, à l’image de plusieurs partenariats d’édition désormais arrêtés, illustrant un durcissement net de la politique d’investissement de Microsoft dans le jeu vidéo. Si la situation reste encore largement basée sur des informations de sources internes et des recoupements journalistiques, l’ampleur des rumeurs suffit déjà à inquiéter une partie de l’industrie. D’autant que plusieurs studios concernés auraient commencé à anticiper ces changements en interne, en préparant des plans de transition ou en alertant leurs équipes sur une possible réorganisation profonde.





Pour l’heure, Microsoft se contente de rappeler que ses investissements dans le contenu restent globalement comparables à ceux des années précédentes, tout en reconnaissant une évolution dans leur répartition et dans les types de projets soutenus. Une formulation qui laisse ouverte la porte à de nombreux scénarios, du simple ajustement stratégique à une restructuration bien plus radicale. Quoi qu'il arrive, l'été sera sanglant du côté de chez Xbox...



