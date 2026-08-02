Spider-Man Brand New Day pulvérise le box-office avec quasi 1 milliard en un weekend ! Les chiffres de chaque marché en détails

Le phénomène est en marche. Trois jours auront suffi à Spider-Man Brand New Day pour inscrire son nom dans les livres d'histoire du box-office. Le quatrième film porté par Tom Holland réalise un lancement tout simplement colossal avec 928 millions de dollars de recettes mondiales, un score qui lui permet de décrocher le deuxième meilleur démarrage de tous les temps, juste derrière l'intouchable Avengers Endgame et son ouverture record à 1,223 milliard de dollars en 2019. Une performance qui confirme, s'il en était encore besoin, que l'homme-araignée reste aujourd'hui l'un des personnages les plus populaires de tout le cinéma de super-héros.





Deuxième meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis

Après avoir déjà frappé très fort dès sa première journée avec 168 millions de dollars, un record absolu devant les 157,4 millions d'Avengers Endgame, Spider-Man Brand New Day poursuit sa course folle. Le film réalisé par Destin Daniel Cretton termine son premier week-end américain avec 355 millions de dollars récoltés dans 4 487 salles, échouant à seulement 2,1 millions de dollars du record historique d'Avengers Endgame (357,1 M$). Il s'agit malgré tout de la deuxième meilleure ouverture de l'histoire du box-office nord-américain, mais aussi du plus gros lancement jamais enregistré par Sony Pictures, qui explose largement le précédent record de Spider-Man No Way Home (260,1 millions de dollars en 2021). Le film offre également le meilleur démarrage de la carrière de Destin Daniel Cretton et de Zendaya. Pour Tom Holland, seul Avengers : Endgame, où il partageait l'affiche avec l'ensemble des héros du MCU, reste devant.

@maximechao Quasi 1 milliard au box office en un week-end pour Spider-Man Brand New Day, c'est une singerie !! Spiderman brandnewday Boxoffice ♬ son original - Maxime CHAO - Maxime CHAO

Mais c'est surtout à l'international que Spider-Man Brand New Day impressionne. En ajoutant 573 millions de dollars récoltés dans 66 marchés, le film atteint un total mondial de 928 millions de dollars en seulement trois jours, devenant officiellement le deuxième plus gros lancement mondial de tous les temps. Le classement historique est désormais le suivant :





- Avengers Endgame : 1,223 milliard de dollars

- Spider-Man Brand New Day : 927 millions

- Avengers Infinity War : 640,5 millions

- Spider-Man No Way Home : 600,5 millions





Autrement dit, Brand New Day écrase les précédents records de la franchise Spider-Man et dépasse largement Avengers Infinity War, pourtant considéré jusque-là comme l'une des plus grands lancements de l'histoire du cinéma.









Merci aussi la Chine

L'une des principales différences avec les scores de Spider-Man No Way Home tient à sa sortie en Chine. Le marché chinois répond massivement présent avec 121 millions de dollars dès son premier week-end, ce qui en fait de très loin le premier territoire international du film. Derrière le pays de Xi Jin Ping, on retrouve :





- Royaume-Uni : 49 M$

- Mexique : 38,3 M$

- Inde : 31,8 M$

- France : 26,6 M$

- Corée du Sud : 25 M$

- Brésil : 23,8 M$

- Espagne : 15,6 M$





Grâce à ce démarrage exceptionnel en Chine, plusieurs analystes estiment déjà que Spider-Man Brand New Day pourrait franchir la barre symbolique des 2 milliards de dollars au box-office mondial. Un exploit réalisé jusqu'à présent par seulement sept films dans toute l'histoire du cinéma. À titre de comparaison, Spider-Man No Way Home avait terminé sa carrière à 1,9 milliard de dollars, sans être sorti en Chine.





Un exploit sans les salles IMAX

Autre élément particulièrement impressionnant : Spider-Man Brand New Day réalise ces chiffres sans bénéficier des salles IMAX. Les écrans premium sont actuellement monopolisés par The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan, qui conserve l'exclusivité IMAX pendant plusieurs semaines. Malgré cette absence, Spider-Man établit tout de même plusieurs records sur les autres formats premium :





- Dolby Cinema : 10 millions de dollars aux États-Unis (record historique)

- 4DX : 17 millions de dollars dans le monde (record)

- ScreenX : 14,4 millions de dollars dans le monde (record)





De quoi démontrer que l'engouement du public dépasse largement la simple disponibilité des salles IMAX.









L'été 2026 appartient à Spider-Man

Sans surprise, Spider-Man : Brand New Day devient immédiatement le plus gros lancement de l'année 2026. Il relègue très loin ses principaux concurrents, mais cela n'empêche pas The Odyssey de continuer sa remarquable carrière. Pour son troisième week-end, le film de Christopher Nolan ajoute encore 51 millions de dollars (-43 %) et porte son cumul américain à 395,5 millions, dépassant déjà les recettes domestiques d'Oppenheimer. De son côté, Toy Story 5 poursuit tranquillement sa route avec 461 millions après sept semaines d'exploitation. Porté par un excellent bouche-à-oreille, une note de 90% sur Rotten Tomatoes et un A au CinemaScore, Spider-Man Brand New Day semble désormais parti pour dominer tout le reste de l'été. La productrice Amy Pascal s'est d'ailleurs réjouie de cet accueil exceptionnel :





« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers le public d'avoir adopté la vision audacieuse, créative et profondément émouvante imaginée par Destin Daniel Cretton. Ce succès montre que les spectateurs recherchent toujours des histoires spectaculaires, mais aussi profondément humaines. »





Avec une telle ouverture, Spider-Man Brand New Day ne se contente pas de relancer la machine Marvel, il rappelle que, lorsqu'un blockbuster parvient à fédérer le public, les films de super-héros restent capables d'atteindre des sommets que très peu de productions peuvent espérer égaler. Tous les regards sont désormais tournés vers les prochaines semaines, qui diront si Peter Parker a réellement les épaules pour rejoindre le cercle très fermé des films à plus de 2 milliards de dollars de recettes mondiales.



