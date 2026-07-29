On pensait la licence en difficulté, Wuchang 2 est en développement et avec le créateur d'origine !

Malgré les nombreuses incertitudes qui entouraient l'avenir de la licence ces derniers mois, Wuchang Fallen Feathers aura bel et bien droit à une suite. 505 Games et Chengdu Indolphinity, le nouveau studio fondé par le créateur de la série Xia Siyuan, viennent d'officialiser leur partenariat pour développer un nouvel épisode. Une annonce qui clarifie enfin la situation après plusieurs mois de rumeurs sur le départ de l'équipe originale. Car rappelez- vous, sorti le 24 juillet 2025, Wuchang Fallen Feathers s'était rapidement imposé comme l'un des Souls-like les plus remarqués de ces dernières années. Le jeu avait enregistré plus de 131 000 joueurs simultanés sur Steam dès son lancement avant de dépasser les 5 millions de joueurs sur PC et consoles. Des résultats qui ont convaincu Digital Bros, la maison mère de 505 Games, de racheter l'intégralité de la propriété intellectuelle de la licence en avril 2026.









Cette acquisition avait toutefois laissé planer un sérieux doute sur la suite des événements. Plusieurs sources affirmaient que Xia Siyuan avait quitté le studio Leenzee, accompagné d'une partie de l'équipe ayant développé le jeu, après des désaccords concernant le suivi post-lancement de Wuchang. L'absence de mises à jour importantes pendant plusieurs mois avait également alimenté les spéculations autour d'un éventuel abandon de la licence. C'est finalement sous un nouveau nom que le projet est en train de renaître. Xia Siyuan a fondé Chengdu Indolphinity, un studio qui prendra désormais les commandes du développement de la suite. De son côté, 505 Games financera le projet et assurera sa publication dans le monde entier. Les deux sociétés expliquent partager la même ambition, à savoir faire de Wuchang une franchise durable, tout en conservant son identité profondément chinoise. Le développement restera d'ailleurs entièrement basé en Chine afin de préserver la vision créative originale et les inspirations culturelles qui ont largement contribué au succès du premier épisode. Pour accompagner cette nouvelle étape, Digital Bros ouvrira également une filiale à Chengdu, qui travaillera directement avec les équipes d'Indolphinity.









Dans son communiqué, Raffi Galante, cofondateur de Digital Bros, explique que l'objectif est de donner aux développeurs les moyens de concrétiser leur vision tout en faisant grandir la licence à l'échelle internationale. De son côté, Xia Siyuan insiste sur le fait que le studio continuera de s'appuyer sur le patrimoine culturel chinois, tout en prenant davantage en compte les retours des joueurs afin de proposer une expérience plus ambitieuse et plus aboutie. En revanche, il faudra encore patienter avant d'en découvrir davantage. Ni le titre officiel, ni les plateformes, ni la moindre fenêtre de sortie n'ont été annoncés. Cette prise de parole a surtout pour objectif de confirmer que l'aventure Wuchang est loin d'être terminée et qu'un nouveau chapitre est désormais en développement avec son créateur d'origine de retour aux commandes.



