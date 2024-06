Wuchang Fallen Feathers : le Souls-like chinois revient après plus explosif que jamais

Wuchang : Fallen Feathers est un jeu qui ne vous dit peut-être pas grand-chose alors qu'il a été dévoilé il y a déjà 3 ans, en 2020, en pleine crise COVID. Il fait d'ailleurs partie des jeux que la Chine envoie en Occident pour prouver que le pays ne veut plus se contenter d'être la petite main des studios occidentaux. Terminé de fabriquer des assets à la chaîne pour les AAA, tous ces studios qui ne sont parfois même pas cité dans les crédits de certains jeux veulent prouver au monde entier qu'ils sont capables de faire aussi bien que les autres. Black Myth Wu Kong qui arrive en août, Phantom Blade Zero qui est jouable au Summer Game Fest, Where Winds Meet qui arrive, Lost Soul Aside aussi, The Perceiver qui devrait surprendre aussi et maintenant Wuchang : Fallen Feathers qui a une place de choix dans une conférence d'un constructeur, autant vous dire que l'avenir pour le jeu vidéo chinois a de beaux jours devant lui.











Et comment ne pas l'être quand on voit ce qui nous attend avec ce trailer de gameplay qui annonce un nouveau Souls-like où la parade et la lecture des patterns ennemis seront au coeur du gameplay. Le jeu reprend à peu près tout ce qui existe dans le genre des Dark Souls et cie, avec cette particularité en plus, notre héroïne est atteinte par une maladie, le feathering, qui transforme les enfants en créatures. Il se trouve que cette malédiction lui permet de jouir d'un pouvoir spécial qui fait ressortir des plumes de son corps, lui permettant de passer dans un mode de rage où ses forces sont décuplées.



En plus d'un gameplay qui a pris de la férocité depuis son gameplay en 2021, on retient sa direction artistique séduisante, qui va nous emmener sur les terres sombres et tumultueuses de Shu en pleine dynastie Ming, une période marquée par des guerres de factions. C'est développé par le studio chinois Lenzee, basé à Chengdu et fondé en 2016 et qui faisait des jeux VR jusqu'à présent. C'est l'éditur 505 Games qui va s'occupr de sa sortie, prévue en 2025 sur PC, Xbox Series et PS5. Il sera disponible day one dans le Game Pass.