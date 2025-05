Wuchang Fallen Feathers : 14 min de gameplay pour décortiquer les mécaniques de ce Souls-like

La campagne promotionnelle autour de Wuchang Fallen Feathers est en train de s'intensifier. Quelques jours seulement après avoir montré deux vidéos de gameplay, le studio chinois Leenzee est de retour avec une nouvelle vidéo d'une durée de plus de 14 minutes. L'idée est de montrer un aperçu plus approfondi du système de combat, de l'exploration et de l'univers du jeu, inspiré de la Chine de la fin de la dynastie Ming. Car on rappelle que Wuchang Fallen Feathers plonge le joueur dans le royaume de Shu, ravagé par des guerres intestines et une mystérieuse épidémie transformant les humains en créatures monstrueuses. Le joueur incarne Bai Wuchang, une pirate amnésique infectée par une malédiction surnaturelle. Le jeu propose une structure non linéaire avec des zones interconnectées, des quêtes secondaires influençant le scénario et plusieurs fins possibles.





Le gameplay met l'accent sur des affrontements tactiques et dynamiques, sachant que Bai Wuchang peut manier jusqu'à 25 armes différentes, réparties en cinq catégories, chacune offrant des styles de combat différentes. À cela s'ajoutent 40 sorts magiques, intégrables aux combos ou utilisables indépendamment. Une mécanique originale, l'« Inner Demon », renforce temporairement les capacités de l'héroïne après certaines actions, mais augmente également sa vulnérabilité. Si elle meurt avec cette amélioration active, une version corrompue d'elle-même apparaîtra, obligeant le joueur à l'affronter pour récupérer ses ressources.





Développé sous Unreal Engine 5, Wuchang Fallen Feathers affiche des environnements détaillés et une direction artistique soignée, mêlant architecture traditionnelle chinoise et éléments surnaturels. Les effets visuels, notamment lors des combats, renforcent l'immersion dans cet univers sombre. Cependant, certains observateurs ont noté une certaine rigidité dans les animations et une interface utilisateur perfectible, suggérant que le jeu pourrait bénéficier de phases d'optimisation supplémentaires avant sa sortie. Avec cette nouvelle présentation, Wuchang Fallen Feathers confirme son ambition de s'inscrire dans la lignée des Souls-like, tout en apportant sa propre identité culturelle et ludique. Reste à voir si le jeu saura transformer ces promesses en une expérience mémorable lors de sa sortie le 23 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.