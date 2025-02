Wuchang Fallen Feathers : le studio chinois Leenzee ne veut pas y laisser ses plumes, et vise le succès de Black Myth Wukong

Wuchang Fallen Feathers fait partie des nombreux AAA que la Chine nous prépare pour une arrivée en 2025 et qui ont souvent le soutien de PlayStation, via le programme China Hero Project. Ils sont nombreux à être en production depuis de nombreuses années : Phantom Blade Zero, Lost Soul Aside, Where Winds Meet, The Perceiver et ce Wuchang Fallen Feathers dont il est question aujourd'hui. Au-delà de la hype qu'ils arrivent à générer après avoir dévoilé chacun des vidéos de gameplay, c'est surtout le succès phénoménal de Black Myth Wukong et son milliard de dollars généré en l'espace de 15 jours qui leur donne une autre forme d'intérêt et de crédibilité, celui d'un autre marché, jusqu'à présent assez hermétique au jeu solo narratif. Mais les mentalités changent et l'explosion des ventes de Black Myth Wukong, notamment en Chine, prouve qu'il y a un nouveau marché à aller séduire, un marché composé de 600 millions de joueurs actifs, et ça, ça change pas mal de choses. Il y a quelques semaines, le studio Leenzee a invité une poignée de médias occidentaux à découvrir son Wuchang Fallen Feathers manette en mains. Non seulement on a eu plein d'informations sur l'univers et le gameplay, mais en plus, il y a aussi du gameplay à découvrir...

Wuchang Fallen Feathers est un jeu qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant cela fait bientôt 4 ans déjà qu'il a été dévoilé, c'était en septembre 2021. C'est l'oeuvre du studio Leenzee, fondé en 2016 par Xia Siyuan et basé du côté de Chengdu, une ville de la région du Sichuan et située à 300 km de ChongQing, la célèbre ville dite cyberpunk de la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, lors de la sa création, Leenzee a commencé par faire ses armes dans les films interactifs et les jeux VR sur PC, un marché qui qui semblait très prometteur à l'époque pour reprendre les propos de Xia Siyuan, le PDG du studio. Leenzee a d'ailleurs accouché de AD 2047, un thriller narratif cyberpunk en réalité virtuelle qui n'a malheureusement pas bien performé et avec le marché de la VR qui s'est écroulé, le studio chinois a dû se réinventer et trouver d’autres sources de revenus, comme faire de la sous-traitance et même du service après-vente.







PRENDRE SON ENVOL



Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Chengdu, il y a pas mal de studio satellites pour des gros éditeurs comme 2K Games ou bien encore Ubisoft, mais après quelques contrats avec ces entreprises dirigées par des Occidentaux en Chine, Xia Siyuan ne trouve pas son compte et décide donc de tenter le grand saut : faire son propre jeu en tant que studio indépendant. Grâce aux efforts qui ont été fait avec les jeux VR, Leenzee a appris à maîtriser l'Unreal Engine et avec la version 5, pas mal de choses deviennent possibles. Cette expertise technique, Xia Siyuan veut la coupler à sa culture, et notamment celle de la province du Sichuan. Xia Siyuan, c'est quelqu'un qui a grandi avec l'opéra chinois et les nombreuses histoires ancestrales de la Chine. Et c'est ce postulat qui va donner la force et l'envie à Xa Siyuan de façonner l'histoire de Wuchang Fallen Feathers. Son récit se déroule d'ailleurs dans le Sichuan du XVIIe siècle, à la fin de la dynastie Ming, une époque de grands bouleversements et de changements pour la Chine, avec notamment le début du commerce avec les empires européens et l’arrivée des premières armes à feu, jusqu’à la famine généralisée et la Grande Peste. Et cette maladie a d'ailleurs servi de base pour créer la particularité du personnage central de Wuchang, un bras gauche sur lequel pousses des plumes de couleur bleue. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'apparition de ces plumes vont de pair avec une perte de mémoire, l'un des symptômes de la maladie des plumes, une affection incurable qui, au fil du temps, peut conduire à la folie ou, pire encore, à la transformation en quelque chose de monstrueux.







TRADITION, PUIS MODERNITÉ





L’une des sources d’inspiration réelles de la maladie des plumes est un site archéologique situé au nord de Chengdu, San xing dui qui veut dire « le Mont des 3 étoiles ». C'est un lieu qui a été découvert dans les années 1980, et les archéologues y ont exhumé des artefacts datés au carbone 14 de l’âge du bronze, ce qui coïncide avec l’ancien royaume de Shu. Et parmi les sculptures et masques exhumés à sur ce site de San xing dui se trouvent des représentations d’un homme à plumes, faisant peut-être allusion aux Xian, des êtres immortels du folklore chinois, qui ne sont pas sans rappeler la représentation biblique des anges. Et pour Xia Siyuan, le boss du studio Leenzee, cette maladie des plumes n’est pas entièrement négative, c'est aussi une bonne occasion d'obtenir de nouveaux pouvoirs et ainsi changer le cours d'une vie. Tout n'est pas forcément noir ou blanc, tout est question d’équilibre. C'est quelque chose qui va d'ailleurs être souvent mis en avant dans le jeu Wuchang Fallen Feathers, de façon négative quand notre personnage va croiser d'autres PNJ, qui craignent cette marque liée à une maladie et donc un rejet, voire même de l'agressivité. Et si Wuchang elle-même ne pourrait pas être le véritable danger ici. Le jeu fait en effet pas mal référence à un démon intérieur, ce qui signifie qu'il n'est pas interdit que sa nature soit corrompue au fil de l'aventure...









Concernant le gameplay, Wuchang Fallen Feathers se rapproche sans doute le plus d'un Souls-like de tous les autres AAA chinois qui vont débarquer en 2025 et 2026, avec moins de nervosité et de rapidité dans les mouvements, mais une lecture plus approfondie des patterns des ennemis. Pour accentuer ce côté plus terre à terre, il a été décidé de ne pas permettre à Wuchang de sauter. L'esquive est la défense principale de Wuchang et selon l'arme qu'elle tient dans sa main, elle pourra ou non parer les attaques ennemies. Par exemple, avec une arme lourde à deux mains, elle ne peut pas parer, alors qu'avec une hallebarde, c'est possible. Chaque arme disposera d'ailleurs de son arbre de compétences et plusieurs aptitudes vont faire évoluer leur efficacité. Par exemple, on apprend que la parade avec les armes à deux mains sont aussi possible, mais c'est une aptitude à débloquer après plusieurs dizaines d'heures de jeu. Plusieurs techniques et combo se débloquent au fil de la progression, pour continuellement surprendre le joueur. Pour en revenir à la mécanique des esquives, sachez que si jamais vous réalisez une esquive parfaite, selon un timing précis, le bras emplumé de Wuchang se mettra alors à briller et il sera possible d'utiliser son pouvoir. , indiquant que vous pouvez utiliser Skyborn Might, les pouvoirs conférés par sa maladie des plumes, comme par exemple enflammer son épée pour infliger plus de dégâts. Le jeu sera sinon régi par une jauge d'endurance à gérer, les attaques légère, les frappes lourdes qu'on charge en maintenant un bouton, mais aussi les potions à avaler pour retrouver de la santé.





OUVRE TON MONDE



Concernant la structure globale, Wuchang Fallen Feathers sera découpé en 5 chapitres, chacun proposant une zone ouverte avec une une culture et une esthétique distinctes, sachant qu'il y a beaucoup de portes verrouillées qui sont là pour pousser le joueur à l'exploration. Il sera possible de retourner dans une ancienne zone via des passages précis. On ne sait pas encore quand Wuchang Fallen Feathers sortira, mais le studio Leenzee est confiant quant à l'évolution du jeu, d'autant que derrière, il est épaulé par 505 Games qui a annoncé une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, pas de jaloux. Le jeu est actuellement à mi-chemin entre Alpha et Bêta dans son process de création, et il a beaucoup évolué ces dernières années. On vient d'ailleurs d'apprendre que le succès de Black Myth Wukong a permis à énormément d'investisseurs de s'intéresser de près au jeu, ce qui va peut-être permettre d'embaucher plus de dévelopeurs pour gagner toujours plus en qualité. On croise les doigts pour un résultat final à la hauteur de nos attentes.