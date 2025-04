Wuchang Fallen Feathers arrive cet été, et on a 2 nouvelles vidéos de gameplay

Le studio chinois Leenzee Games et l’éditeur 505 Games ont annoncé que Wuchang Fallen Feathers, leur action-RPG à l’atmosphère sombre et inspirée du folklore chinois, sortira officiellement le 24 juillet 2025. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via Steam et Epic Games Store) et intégré dès le premier jour dans le Xbox Game Pass. Forcément, du côté de 505 Games, on prépare déjà le lancement et plusieurs éditions du jeu ont été révélées, avec bien sûr l'ouverture des précommandes, qui donnent accès au pack Night & White et qui comprend les éléments suivants :





- Deux ensembles de costumes spéciaux (Night Spectre & White Spectre),

- Une arme exclusive : le Vermillion War Club,

- Et un objet d’amélioration rare : le Glistening Red Mercury.





Une Édition Deluxe sera également disponible, proposera le jeu de base ainsi que plusieurs armes et costumes additionnels, parmi lesquels le Dragoncoil Lance, l’épée Moonlight Dragon, et le très convoité Blood of Changhong, un objet d’amélioration avancée.





Situé dans un empire fictif inspiré de la fin de la dynastie Ming, Wuchang Fallen Feathers propose une plongée dans une Chine ancienne gangrenée par la guerre, la corruption et des phénomènes surnaturels. Le joueur incarne Wuchang, une guerrière solitaire marquée par une étrange malédiction : une maladie à plumes qui déforme peu à peu son corps, et peut-être son esprit. À travers son périple, le jeu promet d’explorer des thèmes liés à la mémoire, à l’identité, et aux forces occultes qui traversent les récits traditionnels chinois. L’ambition artistique est notable : environnements stylisés, direction visuelle sombre et mélancolique, et bestiaire directement inspiré de mythes chinois rarement représentés dans le jeu vidéo occidental. Le jeu s’inscrit ainsi dans une tendance de productions asiatiques plus affirmées culturellement, tout en s’adressant à un public international amateur d’action exigeante.







Sur le plan ludique, Wuchang Fallen Feathers adopte les codes du Souls-like : une progression rigoureuse, des affrontements basés sur la précision, la lecture des patterns ennemis, et un système de personnalisation approfondi. Leenzee Games évoque également la possibilité de faire évoluer les capacités du personnage à travers une série d’armes variées et de techniques spéciales, dans un gameplay orienté vers l’exploration, la survie et les combats de boss. Wuchang Fallen Feathers s’inscrit dans une vague plus large de titres chinois ambitieux, comme Black Myth: Wukong ou Where Winds Meet, qui visent à faire émerger une nouvelle génération de jeux AAA développés en Chine. Leenzee Games espère ainsi proposer une expérience à la fois fidèle à son héritage culturel et capable de rivaliser avec les grandes productions japonaises et occidentales dans le domaine du RPG d’action.





Rendez-vous est donc pris pour le 24 juillet 2025, une date qui pourrait bien marquer l’entrée de WUCHANG: Fallen Feathers dans la cour des grands.