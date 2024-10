Wuchang Fallen Feathers : 3 min de pur gameplay avec une épée enflammée pour le prochain Soulslike chinois !

Plusieurs jeux ont fait sensation lors du Xbox Partner Preview, mais certains plus d'autres. C'est le cas de Wuchang Fallen Feathers qui est revenu nous rappeler qu'on pourra compter sur lui en 2025. Souslike assumé, mais doté d'un gameplay vif et nerveux, ce titre développé par le studio chinois Lenzee nous montre son potentiel. Bien sûr, le côté dark-fantasy et ses créatures au design très marqué et très recherché participeront à cette envie de se plonger dans ce jeu à l'ambiance sombre. On rappelle que l'histoire de Wuchang parlera d'une maladie, le feathering, qui transforme les êtres humains en toutes sortes de créatures, notamment un volatile. Cette particularité va permettre à notre héroïne de bénéficier d'un pouvoir spécial qui fait ressortir des plumes de son corps, lui permettant de passer dans un mode de rage où ses forces sont décuplées. Avec un setting placé à la fin de la dynastie Ming, cela va permettre de jouer avec le folklore et les mythes. Sortie prévue en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.