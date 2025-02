Wuchang Fallen Feathers : une vidéo de 7 min pour découvrir son lore et du gameplay

Wuchang Fallen Feathers

Quelques semaines après les premières previews hands-on deorganisées par le studio Leenzee au sein de ses locaux à Chengdu (Chine), le jeu a décidé d'en montrer davantage sur son univers à travers une vidéo de plus de 7 minutes. On y voit une cinématique créée sous forme d'un tableau animé, racontant la création de ces êtres ailées et à plumes qui sont le coeur du sujet de Wuchang Fallen Feathers. On apprend notamment que du néant sont nées toutes sortes de créatures, que les divinités ont choisi celles qui doivent leur obéir, et empêcher toute rébellion. Ensuite, c'est au tour du créateur du jeu, Xia Si Yuan, de prendre la parole pour expliquer les inspirations, les motivations et tout le folklore qui provient de la province du Si Chuan, là où est né le game director et où se trouve les studios Leenzee. Ensuite, nous avons droit à des images de gameplay, expliquant le système et quelques mécaniques, mais aussi des moments de travail dans les locaux. Si vous souhaitez en savoir plus, on a publié une vidéo plus complète la semaine passée.La sortie de Wuchang Fallen Feathers est attendue pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, et c'est l'éditeur 505 Games qui a pris le jeu sous son aile.