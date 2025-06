Wuchang Fallen Feathers : un trailer flambant neuf lors du Summer Game Fest

À quelques semaines de sa sortie, Wuchang Fallen Feathers s’est invité au Summer Game Fest 2025, et le moins qu’on puisse dire, c’est que le Souls-like chinois du studio Leenzee a clairement changé de dimension depuis sa première apparition. Production soignée, univers ensorcelant, gameplay affûté : Wuchang veut rejoindre les grands. Le trailer du Summer Game Fest 2025 dévoile des environnements lugubres et gothiques, avec des villages en ruines, des temples abandonnés, des forêts trempées de pluie et de cendres, ainsi qu’un bestiaire monstrueux à faire pâlir FromSoftware. Si le lore est mis en avant, c'est aussi pour rappeler que le jeu va nous transporter à la fin de la dynastie Ming, dans une Chine rongée par les guerres, la corruption et une mystérieuse malédiction aviaire. Vous incarnez Wuchang, une guerrière frappée par la “malédiction des plumes”, qui transforme les humains en créatures dotées de plumes.







Côté gameolay, pas de doute, Wuchang Fallen Feathers est un pur action-RPG inspiré des Souls, avec tout ce qu’il faut : esquives millimétrées, parades tendues, gestion d’endurance, et boss titanesques à patterns impitoyables. Mais le jeu entend imposer sa propre identité grâce à un système de transformation unique : à mesure que la malédiction progresse, Wuchang gagne de nouveaux pouvoirs. Porté par l’Unreal Engine 5, le jeu entend bien se faire une place dans ce créneau saturé de jeux inspiré du succès des titres de FromSoftware. Si les ambitions affichées sont tenues, Wuchang Fallen Feathers pourrait bien être l’un des outsiders les plus solides du genre Souls-like.



La sortie du titre de Leenzee est attendue pour le 24 juillet 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.