Summer Game Fest : on vous fait visiter la zone dédiée aux jeux où l'on a rencontré des grands noms du jeu vidéo

Maintenant que la conférence de la Summer Game Fest est dans le rétroviseur, on peut désormais se rendre à la zone dédiée entièrement aux jeux, les découvrir et bien sûr les prendre en mains. Comme les années précédentes, les Play Days ont lieu dans un ancien parking transformé en village de vacances pour passionnés de jeux vidéo. Zones colorées, coins VIP, accès direct aux développeurs, et surtout : une vraie proximité avec les jeux. Dès l’entrée, on tombe sur Code Vein 2, jouable sur le stand Bandai Namco. Plus loin, Epic Games, Capcom et d’autres éditeurs majeurs proposent leurs titres. Tout est concentré, bien agencé, et on croise du beau monde : développeurs, journalistes, influenceurs... Même Jason Schreier se balade tranquillement entre deux enquêtes dramas. D'ailleurs, côté rencontres, c'est Cyril Ambert (PDG de DotEmu) qu'on croise par hasard dans les allées et qui nous présente ses projets : Absolum, Marvel Cosmic Invasion, et surtout un nouveau Ninja Gaiden ! On a aussi croisé Neil Druckmann et Halley Gross, les têtes pensantes de The Last of Us, qui demandent gentiment à ne pas être filmés.

Un format à taille humaine

Ce format plus compact par rapport à l'E3 change la donne et c’est peut-être ce qu’il fallait. Moins de frime, plus de vrais échanges. On joue, on papote, on redécouvre le plaisir simple de partager une passion commune. C'est d'ailleurs dans cette zone qu'on a pu voir des bornes pour Crimson Desert, l’un des jeux les plus attendus du salon. Nouvelle version jouable destinée à découvrir le monde ouvert et bien sûr combats dynamiques. Juste à côté, le très prometteur Wuchang: Fallen Feathers attire aussi les curieux. Un action-RPG venu de Chine, visuellement intéressant et jouable sur 6 bornes. Bien sûr, l'éditeur qui capte toute l'attention n'est autre que Capcom, qui présente Pragmata, Onimusha Way of the Sword et Resident Evil 9 Requiem. Pour la partie insolite, on peut citer le stand Magic The Gathering qui présente ses cartes Final Fantasy, avec un engouement évident. Bon allez, on vous laisse découvrir cette visite, car il y a en plus quelques surprises.