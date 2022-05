Summer Game Fest 2022 : d'après Geoff Keighley, la conférence va faire le plein d'éditeurs, il explique pourquoi.

Xbox & Bethesda Games Showcase (qui se déroulera le dimanche 12 juin à 19 heures) aura les faveurs de pas mal d'éditeurs également.

Si l'E3 a décidé de faire l'impasse sur 2022, ce n'est pas le cas du Summer Game Fest dont la conférence aura lieu le 9 juin prochain à 20 heures. Et d'après Geoff Keighley, il faut s'attendre à découvrir tout un tas de jeux, bon nombre d'éditeurs ayant décidé de ne pas organiser leur propre showcase cette année. "L'an passé, nous avons eu droit à un certain nombre d'événements, mais beaucoup de gens ont été déçu car il ne s'agissait pas réellement de conférences, a-t-il expliqué dans le cadre d'une session Twitter Spaces relayée par Video Games Chronicle . Je pense notamment à Take Two Interactive, Capcom, Square Enix et d'autres. Je crois qu'ils ont compris que si vous organisez ce genre de show, vous devez avoir plus de 30 minutes de contenu. Or, parfois, ils n'avaient qu'un ou deux jeux à montrer, ce qui est insuffisant pour ce type d'événement."Avant d'ajouter : "Donc, je pense que les choses vont évoluer. J'ai une idée de ce qu'il va y avoir le mois prochain, et je crois que les gens vont être totalement hypés. Il y a des jeux qui ne sont pas sortis, et je pense que c'est dû à la période de COVID-19 que nous avons connue. Cela a engendré des reports car le développement de ces jeux avait débuté durant la pandémie. On espère tous que beaucoup d'entre eux sortiront bientôt." Geoff Keighley a également précisé que le but n'était pas de remplacer l'E3 mais de proposer une approche différente. Enfin, au-delà de la conférence du Summer Game Fest 2022 (qui, dixit le bonhomme, profitera de la présence d'une quinzaine de guests), on peut également imaginer que le