Summer Game Fest : deux nouveaux shows datés, des annonces en pagaille ?

e lundi 22 juin et le lundi 20 juillet.



Cette fois-ci, la parole sera donnée aux développeurs indépendants avec pas un, ni deux, ni même trois studios mais carrément quatorze firmes dont certaines assez renommées comme thatgamecompagny (Journey), Annapurna Interactive (Outer Wilds), Team17 (Overcooked) ou encore Skybound Games (The Walking Dead : The Final Season). On ne sait pas exactement ce qui sera présenté mais l'on croise évidemment les doigts pour en prendre plein les mirettes : sans plus attendre, voici les sociétés concernées.



Akupara Games

Annapurna Interactive

The Behemoth

Finji

Kowloon Nights

Longhand Electric

MWM Interactive

Panic

Sabotage Studio

Skybound Games

Team17

thatgamecompany

Tribute Games

ustwo games

Sans E3 2020, la place est désormais libre pour d'autres acteurs ambitieux à l'instar de Geoff Keighly : le créateur des Game Awards a décidément plus d'un tour dans son sac et a récemment annoncé le Summer Game Fest , un événement entièrement digital se tenant sur quatre mois (rien que ça) et faisant participer de nombreuses sociétés iconiques de l'industrie. On doit déjà à ce nouveau venu la démo de l'Unreal Engine 5 sur PS5 et, prochainement, cet alléchant Summer Game Fest organisera deux nouveaux showcases en direct, l