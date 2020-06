Steam Game Festival : l'événement de Geoff Keighley est lui aussi décalé

L'actualité américaine étant largement troublée par les problèmes de racisme, et les violences policières, Geoff Keighley a décidé de décaler la tenue du Steam Game Festival Summer Edition. Comme pour l'EA Play Live, ou nombre d'autres shows qui devaient remplacer l'E3 et se tenir dans les jours à venir, celui mis en place par le présentateur vedette des Game Awards ne se déroulera donc pas à partir du mardi 9 juin. Comme l'explique Geoff dans un tweet, le tout aura lieu du 16 au 22 juin, soit une semaine plus tard. Si aucune justification n'est ouvertement avancée, on imagine que le décès de George Floyd et le climat contestataire qui règne aux États-Unis en sont les raisons.

The Steam Game Festival: Summer Edition will now take place one week later. June 16 - 22. #SummerGameFest pic.twitter.com/1t5lY2UdaK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 5 juin 2020