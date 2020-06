Summer Game Fest : le prochain show dévoilerait un "AAA majeur" et le nouveau titre des créateurs de Journey [mise à jour]

le Developer Showcase, organisé de 17h à 20h, et celui-ci intègrera de nombreux jeux indépendants. Dans le lot, on peut noter quelques productions d'ores et déjà dévoilées ainsi que plusieurs surprises, dont les nouveaux titres de thatgamecompagny (Flower, Journey, Sky) et Longhand Electric.



Enfin, cerise sur le gâteau : un "AAA majeur" sera carrément mis en lumière pour la première fois, sans que l'on ait pour autant un seul indice sur sa nature. Voilà qui s'annonce bien croustillant et, bien entendu, comptez sur nous pour vous tenir au courant en bonne et due forme.



Programme de Developer Showcase (17h-20) prévu le 22 juin :



The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive)

(Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive) Black Book (Morteshka)

(Morteshka) Drake Hollow (The Molasses Flood / Xbox Game Studios)

(The Molasses Flood / Xbox Game Studios) The Eternal Cylinder (ACE Team / Good Shepherd Entertainment)

(ACE Team / Good Shepherd Entertainment) Foregone (Big Blue Bubble)

(Big Blue Bubble) Haunted Garage (Games For Ghosts)

(Games For Ghosts) Knuckle Sandwich (Andrew Brophy / Superhot Presents)

(Andrew Brophy / Superhot Presents) Panzer Paladin (Tribute Games)

(Tribute Games) Sea of Stars (Sabotage Studio)

(Sabotage Studio) Skate Story (Sam Eng)

(Sam Eng) Spinch (Akupara Games / Queen Bee Games/Jesse Jacobs)

(Akupara Games / Queen Bee Games/Jesse Jacobs) Starbase (Kowloon Nights / Frozenbyte)

(Kowloon Nights / Frozenbyte) The Night is Grey (Whalestork Interactive)

(Whalestork Interactive) Ynglet (Triple Topping Games/Nifflas)

(Triple Topping Games/Nifflas) Annonce du nouveau jeu de Longhand Electric (exclusivité mondiale)

Annonce du nouveau jeu de thatgamecompany (exclusivité mondiale)

Annonce d'un jeu majeur AAA

[Mise à jour] : Selon Daniel Ahmad, analyste réputé et au courant de bien des choses dans l'industrie, le AAA en question serait Crash Bandicoot 4 : It's About Time, listé récemment avec même une jaquette sur PS4 et Xbox One.

Si plusieurs éditeurs ont déjà organisé leur propre show de façon à pallier l'absence d'E3, il ne faudrait pas oublier que le Summer Game Fest, lui, est toujours d'actualité : en même temps, l'événement digital de Geoff Keighley se déroule sur plusieurs mois et après avoir frappé fort en dévoilant l'Unreal Engine 5 et la fameuse démo qui va avec, on connait désormais la date et le contenu de la prochaine étape.Ainsi, le festival nous donne rendez-vous le 22 juin pour