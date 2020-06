Crash Bandicoot 4 It’s About Time : le jeu a fuité, la jaquette aussi

Alors qu'Activision semble teaser un nouveau Crash Bandicoot - nos confrères d' IGN ont reçu un puzzle de la part de l'éditeur américain - il se pourrait que le Taiwan Digital Game Rating Committee lui ait coupé l'herbe sous le pied. En effet, la dernière classification de l'organisme révèle l'existence de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, un épisode qui n'a pas encore été annoncé de manière formelle. On a même droit à un bref descriptif qui raconte que Crash, alors qu'il passe du bon temps sur son île paradisiaque et en explore les moindres recoins, tombe sur un mystérieux masque nommé Lani-Loli.Manifestement, ce dernier connaît Aku-Aku, l'acolyte de Crash. Intrigués par l'apparition d'une faille quantique, les trois compères décident de s'y engouffrer pour en percer les mystères ; les voilà ainsi embarqués dans un long périple à travers différentes dimensions. On peut croire que ce n'est qu'une question de jours avant qu'Activision ne se décide d'officialiser les choses. En attendant, on vous propose de découvrir ci-dessous la jaquette de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sur Xbox One et PS4