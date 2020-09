Crash Bandicoot 4 : un trailer de lancement coloré et pétillant, ça donne envie

Après plus d'une vingtaine d'années d'attente, les fans de l'iconique saga débutée dans les studios de Naughty Dog aura enfin droit à une suite et bonne due forme : pour l'occasion, ce Crash Bandicoot 4 It's About Time est développé par Toys For Bob (Spyro Reignited Trilogy) pour le compte d'Activision et embarquera un tas de nouveautés de gameplay, à commencer par la présence de nombreux personnages jouables et des outils inédits.Histoire d'illustrer ces nouvelles features et de célébrer l'arrivée imminente du jeu de plateforme, le célèbre éditeur vient justement de lâcher le trailer de lancement : c'est explosif, coloré et plein de bonne humeur... soit quelques ingrédients évidents pour une expérience très sympathique.Crash Bandicoot 4 It's About Time sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre prochain. Des versions Switch et PC, elles, sont encore à l'étude.