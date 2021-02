Crash Bandicoot 4 : du gameplay sur PS5, le point sur les optimisations

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time a profité du State of Play de ce soir pour pointer le bout de son nez. En clair, on a eu droit à une vidéo de quasiment trois minutes faisant le tour des optimisations pensées pour la PS5. Bien évidemment, on nous promet de la 4K native, du 60 fps, des effets audio 3D, une compatibilité avec les gâchettes adaptatives de la DualSense, la possibilité de suivre sa progression dans le jeu via les cartes d'activité, des temps de chargement plus courts, une mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version PS4 qui souhaiteraient prolonger le plaisir sur PS5, ainsi que le transfert des données de sauvegarde d'une console à l'autre.On rappelle que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time est déjà disponible sur Xbox One et PS4, et qu'il sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et Nintendo Switch le 12 mars prochain.