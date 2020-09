Crash Bandicoot 4 : un patch day-one sacrément massif, en voici la taille

Les patchs day one sont devenus monnaie courante dans l'industrie vidéoludique et, évidemment, Crash Bandicoot 4 It's About Time n'allait pas déroger à la règle. La nouvelle aventure très attendue du marsupial accueille donc, d'ores et déjà, une mise à jour 1.02 déployée à des fins correctrices - qui restent cependant à être précisées - et qui demandera... une vingtaine de gigaoctets sur votre disque-dur.Une update massive qui pourrait bien mettre à mal les utilisateurs ne possédant pas de connexion internet haut-débit : toutefois, notons que ceci ne concerne que les versions physiques du jeu, les éditions digitales intégrant d'office cette dernière mise à jour. Vous voilà prévenus.Crash Bandicoot 4 It's About Time sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre prochain. Il s'agit d'une suite directe à Crash 3, sorti en 1998 sur PSOne et renouera avec les bases de la série, à savoir des niveaux oldschool exigeants avec un tas de nouveautés de gameplay. Il va sans dire que l'on espère se régaler comme il se doit d'ici quelques jours.