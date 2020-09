Crash Bandicoot 4 : cinématique, nouveau perso, gameplay, voici 14 minutes inédites de vidéo

Dingodile en tant que personnages jouables, une cinquième figure se rajoute au casting : voici donc Tawna, grand amour de notre marsupial orangé, déjà bien connue des fans et redesignée pour l'occasion.



C'est donc sur la chaîne officielle de PlayStation que les développeurs de chez Toys For Bob s'attèlent à une présentation en bonne et due forme de la demoiselle : cinématique et gameplay à foison sont donc au programme de cette jolie vidéo inédite de quatorze minutes qui, au passage, confirme l'avènement d'une démo jouable le 16 septembre... pour tous ceux qui précommanderont le jeu sur le store.



Sans ça, Crash Bandicoot 4 It's About Time sera disponible le 2 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.





Particulièrement attendu, Crash Bandicoot 4 It's About Time débarquera enfin en octobre, vingt-deux ans après un troisième volet mythique paru sur la première PlayStation. Une aventure visiblement pleine de surprise puisqu'après avoir déjà confirmé la présence de Crash, Coco, Dr. Neo Cortex et